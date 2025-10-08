קריאות לאינתיפאדה: הפגנות פרו-פלסטיניות ביום השנה ל-7.10

ביום השנה השני לטבח 7 באוקטובר: מפגינים פרו-פלסטינים הפגינו אמש (שלישי) ברחבי העולם נגד "מתקפת ישראל על עזה", האירועים התקיימו בניו יורק, איסטנבול, לונדון ומדינות וערים נוספות.

המחאות, התקיימו ברקע קיום המשא ומתן העקיף במצרים, על ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה. המפגינים קראו נגד המשבר ההומניטרי ושפיכות הדמים ברצועה. בטיימס סקוור שניו יורק, התקיימה אמש הפגנה גדולה שקראה "להציף את ניו יורק למען צדק לפלסטין". בהפגנה, השתתפו רעולי פנים שנופפו דגלי פלסטין וחמאס - וקראו ל"אינתיפאדה".

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, התייחס אמש להפגנות והאשים את המפגינים הקוראים לאלימות נגד יהודים ב"אובדן מוחלט של אמפתיה ואנושיות", והוסיף שמדינתו "הפכה אדישה לאנטישמיות". בדבריו, גינה סטארמר את ההפגנות שתוכננות ביום השנה השני לטבח שבעה באוקטובר, והאשים את המשתתפים בהן ב"חוסר כבוד לאחרים".