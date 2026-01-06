המחאות באיראן נמשכות: הפגנות ענק של סוחרים בטהרן

לאחר הקריאות אמש, יצאו המוני סוחרים להפגנות נגד המשטר - ברקע יוקר המחייה והצניחה בשווי המטבע האיראני • תיעודים מראים את כוחות הביטחון יורים גז מדמיע לעבר ההמונים - שסגרו את השווקים בכל רחבי טהרן

ברק בטשהדר טבשי ■ ברק בטשהדר טבשי
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
הפגנות באיראן, ארכיון
הפגנות באיראן, ארכיוןAP Photo/ File

היום ה-10 למחאות באיראן: לאחר הקריאות, המוני סוחרים יצאו היום (שלישי) להפגנות נגד המשטר האיראני. לפי תיעודים שהגיעו מהמדינה, רוססו המוחים בגז מדמיע שאף נורה לעברם. בשל המחאה, נסגרו השווקים בכל רחבי טהרן.

Video poster
עימותים בין מוחים לאנשי משטר איראניים בטהרן רשתות ערביות

סוכנות הידיעות AP דיווחה מוקדם יותר היום כי מאז פרוץ המחאות נהרגו באיראן לפחות 35 בני אדם, ונעצרו כ-1,200. בין ההרוגים - ארבעה ילדים ושני אנשי כוחות ביטחון. לפי הדיווח, ההפגנות מתקיימות בכ-250 מוקדים עד כה.

https://x.com/i/web/status/2008512546291003856

לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .

הפגנת הסוחרים היא הראשונה בגל המחאות הנוכחי. הם נחשבים לאנשים שתמכו במהפכה בשנת 1979. הסוחרים, נחשבים לאוכלוסייה החלשה בחברה האיראנית ולתומכים במשטר האייתולות.

Video poster
עימותים בין מוחים לאנשי משטר איראניים בטהרן רשתות ערביות
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות