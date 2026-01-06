המחאות באיראן נמשכות: הפגנות ענק של סוחרים בטהרן
לאחר הקריאות אמש, יצאו המוני סוחרים להפגנות נגד המשטר - ברקע יוקר המחייה והצניחה בשווי המטבע האיראני • תיעודים מראים את כוחות הביטחון יורים גז מדמיע לעבר ההמונים - שסגרו את השווקים בכל רחבי טהרן
היום ה-10 למחאות באיראן: לאחר הקריאות, המוני סוחרים יצאו היום (שלישי) להפגנות נגד המשטר האיראני. לפי תיעודים שהגיעו מהמדינה, רוססו המוחים בגז מדמיע שאף נורה לעברם. בשל המחאה, נסגרו השווקים בכל רחבי טהרן.
סוכנות הידיעות AP דיווחה מוקדם יותר היום כי מאז פרוץ המחאות נהרגו באיראן לפחות 35 בני אדם, ונעצרו כ-1,200. בין ההרוגים - ארבעה ילדים ושני אנשי כוחות ביטחון. לפי הדיווח, ההפגנות מתקיימות בכ-250 מוקדים עד כה.
הפגנת הסוחרים היא הראשונה בגל המחאות הנוכחי. הם נחשבים לאנשים שתמכו במהפכה בשנת 1979. הסוחרים, נחשבים לאוכלוסייה החלשה בחברה האיראנית ולתומכים במשטר האייתולות.