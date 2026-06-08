בית הדין הפלילי הבינלאומי החליט הלילה (בין שני לשלישי) להשעות מתפקידו את התובע הראשי, כרים חאן. המדינות החברות בבית הדין צפויות להצביע בשבועות הקרובים על המשך עתידו בארגון. חאן מצוי בחופשה כפויה מאז מאי 2025.

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ההשעייה מגיעה בעקבות ההאשמות העומדות נגדו בגין תקיפות מיניות שביצע לכאורה. חאן טוען כי ההאשמות נגדו הן חלק מקמפיין הכפשה מתואם שתוכנן על ידי גורמים מודיעיניים חיצוניים ופוליטיים רבי עוצמה כדי לסכל את חקירותיו נגד ישראל.

כזכור, חאן הוא זה שהוציא את צווי המעצר הבינלאומיים נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, בגין פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות, תוך הדגשה של הרעבה מכוונת של אזרחים כשיטת לחימה.

לפני כחודש נחשף מהצהרת עד שהגיעה ל-FBI כי ממשלת קטאר הבטיחה לדאוג לחאן ולתת לו גיבוי בתנאי שיקדם הליכים משפטיים נגד נתניהו.