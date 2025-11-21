כאמצעי לחץ: ארה"ב איימה לצמצם את אספקת הנשק לאוקראינה

ארצות הברית איימה על אוקראינה בצמצום שיתוף הפעולה ואספקת הנשק, כדי ללחוץ עליה להסכים לתוכנית לסיום המלחמה עם רוסיה - כך דווח היום (שישי) ברויטרס.

גורמים אמריקנים מסרו לסוכנות הידיעות כי ההצעה נוסחה לאחר התייעצות עם רוסטם אומרוב, מזכיר המועצה לביטחון לאומי והגנה של אוקראינה, הנחשב בעל ברית קרוב של זלנסקי, שכיהן כשר ההגנה תחתיו עד חודש יולי האחרון.

"אומרוב הסכים לרוב התוכנית, לאחר שביצע בה מספר שינויים והציג אותה לזלנסקי", אמר בכיר אמריקני לרויטרס. עם זאת, לאחר הפגישה עם המשלחת האמריקנית היום, אמר המזכיר כי קייב לא תקבת תוכנית המפרה את ריבונותה.

בתוך כך, לאחר ששוחח עם סגן הנשיא ואנס, אמר זלנסקי כי ארצות הברית ואוקראינה הצליחו "לכסות דברים רבים על הצעות הצד האמריקני לסיום המלחמה". הוא ציין כי הוא אסיר תודה על המאמצים. "אוקראינה תמיד כיבדה וממשיכה לכבד את רצונו של הנשיא טראמפ לשים קץ לשפיכות הדמים, הצוותים שלנו מוכנים לעבוד 24/7", הוסיף.

תוכנית "28 הנקודות" לסיום המלחמה בין רוסיה לאוקראינה

לפי פרטי התוכנית לסיום מלחמת-רוסיה אוקראינה, אוקראינה לא תוכל להצטרף לנאט"ו אך תזכה לערבויות ביטחון אמריקניות. רוסיה מנגד, תתחייב שלא לתקוף את המדינה. כ"תמורה" להסכם, יועברו לקייב 200 מיליארד דולר לשיקום, בהם 100 מיליארד מנכסים רוסיים מוקפאים.

התוכנית, מציעה חנינה מלאה לכל משתתפי המלחמה וחילופי שבויים בצורת "הכל תמורת הכל". הצדדים יתחייבו לקיום בחירות 100 יום לאחר חתימת ההסכם. המחוזות קרים, דונצק, לוהנסק יוכרו דה-פטקו כרוסיים ואזור החיץ המפורז שיוקם יהיה בשליטה רוסית דה-פקטו. מי שאמון על יישום ההסכם היא "מועצת השלום" בראשות טראמפ, בדומה להסכם ברצועת עזה. כל הפרה תוביל להפעלת סנקציות נגד המדינה.