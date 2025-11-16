הנשיאה היהודייה מותקפת: קללות אנטישמיות במחאות במקסיקו

יותר ממאה פצועים במקסיקו בהפגנה נגד הממשלה, שבמהלכה ניסו המפגינים לפרוץ לארמון הנשיאות - וריססו כתובות אנטישמיות נגד הנשיאה היהודיה קלאודיה שיינבאום. מחאת "דור ה-Z", שהציפה את הבירה במחאה על השחיתות הפוליטית וקרטלי הסמים, לא משתייכת לאף צד פוליטי - ומייצגת את הדור הצעיר שמאס מהמצב העגום.

