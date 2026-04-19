תיעוד: צבא ארה"ב תקף אוניית משא איראנית שניסתה לשבור את המצור; תקשורת איראנית: "לא הסכמנו להשתתף בסבב שיחות נוסף, דרישות האמריקנים מוגזמות" | עדכונים שוטפים
צבא ארה"ב ירה הלילה (ב') לעבר ספינת משא איראנית שהפרה את המצור הימי על הורמוז - ואף פרסם תיעוד • תקשורת איראנית דווחה שהמשטר אינו מתכוון לשלוח נציגים לשיחות בהמשך השבוע • גורם אמריקני: "מוכנים להכול"
i24NEWS
תקשורת איראנית המזוהה עם המשטר פרסמה הלילה (שני) כי הדיווחים על סבב שיחות שני בין ארצות הברית לאיראן בתיווך פקיסטני השבוע היו מוקדמות, וכי האיראנים אינם מתכוונים לשלוח צוות באסלאמאבאד. גורם אמריקני מסר ל-i24NEWS: "הכוחות האמריקאים השלימו את ההכנות ומוכנים לכל תרחיש". במקביל, צבא ארה"ב יירט אוניית משא איראנית שניסתה לשבור את המצור הימי על הורמוז.
תיעוד: צבא ארה"ב תקף אוניית משא איראנית שניסתה לשבור את המצור הימי
מפקד המשטרה האיראנית: נעצרו 100 אנשים הקשורים לארגוני טרור, והוחרמו כלי נשק ותחמושת במהלך המבצעים האחרונים שלנו (לינה עבד)
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות