תקשורת איראנית המזוהה עם המשטר פרסמה הלילה (שני) כי הדיווחים על סבב שיחות שני בין ארצות הברית לאיראן בתיווך פקיסטני השבוע היו מוקדמות, וכי האיראנים אינם מתכוונים לשלוח צוות באסלאמאבאד. גורם אמריקני מסר ל-i24NEWS: "הכוחות האמריקאים השלימו את ההכנות ומוכנים לכל תרחיש". במקביל, צבא ארה"ב יירט אוניית משא איראנית שניסתה לשבור את המצור הימי על הורמוז.

תיעוד: צבא ארה"ב תקף אוניית משא איראנית שניסתה לשבור את המצור הימי צבא ארה"ב מפקד המשטרה האיראנית: נעצרו 100 אנשים הקשורים לארגוני טרור, והוחרמו כלי נשק ותחמושת במהלך המבצעים האחרונים שלנו (לינה עבד)