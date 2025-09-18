המלך הופתע: טראמפ הפר את הפרוטוקול במהלך ביקורו בבריטניה

מומלצים -

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הספיק לעורר סערה במהלך היממה הראשונה של ביקורו בבריטניה. הוא תועד אמש (רביעי) כשהוא מפר את כללי הנימוס המלכותיים - באמצעות נגיעה בגבו של המלך צ'ארלס השלישי בשני אירועים שונים.

באירוע הראשון, הוא אחז בכתפו של המלך במלך ביקור בטירת וינזדור. התקרית השנייה נרשמה כאשר טראמפ הוביל את צ'ארלס לעמדת צפייה כדי שיוכלו ליהנות ממחזה צבאי מוזיקלי - לצד המלכה קמילה והגברת הראשונה מלאניה טראמפ. כאשר עזבו את האירוע, טראמפ הניח שוב את ידו על צ'ארלס.

כאמור, על פי הכללים הנהוגים בממלכה, לא ראוי לגעת במלך ללא יוזמתו. היוצא מן הכלל הוא לחיצת יד, במידה והמלך עצמו מושיט את ידו. במקרים אחרים, נחשב ראוי להגביל את עצמך לקידה קלה או הנהון ראש בלבד.

https://x.com/i/web/status/1968383484961140938 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

כזכור, הנשיא האמריקני הגיע אתמול לביקור ממלכתי בבריטניה והתקבל בכבוד שמעטים בעולם זוכים לו. את פניו ופני רעייתו קיבלו המלך צ׳ארלס השלישי, ורעייתו קמילה. הנסיך וויליאם ורעייתו קייט ליוו את האורחים בירידה מהמסוק.

זה הביקור השני של טראמפ בממלכה המאוחדת מתחילת כהונתו השנייה בבית הלבן, ואולי המתוח ביותר בשתי הכהונות של הנשיא. בביקור הזה שיימשך כיומיים, צפוי טראמפ לפגוש גם את ראש הממשלה קיר סטארמר.

עוד על הפרק בביקור השבוע - ענייני המלחמה בעזה, ולקראת העצרת הכללית של האו״ם, אולי עוד ניסיון של טראמפ להוריד את סטארמר מעץ ההכרה בפלסטינים שעליו טיפס. לעומת זאת, בלשכת סטארמר רוצים להשאיר את הביקור רק בענייני כלכלה ומסחר.

אבל טראמפ כמו טראמפ, אינו אדם צפוי, והביקור עשוי להניב לא מעט בשורות, ולא מעט אמירות משמעותיות, במפגן כוח שני בחוֹדשים האחרונים, של נשיא ארצות הברית בממלכה המאוחדת.