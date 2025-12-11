רצח נשים על רקע כבוד המשפחה מגיע למערב - והרשתות סוערות

העולם המערבי מתעורר למגמה מטלטלת שרק הולכת וגוברת - רצח נשים על רקע כבוד המשפחה. המדינות האירופיות וכן ארצות הברית, שפתחו את שעריהן למהגרים ממדינות מוסלמיות, מגלות שהנוהג הפרימיטיבי הזה, שסותר את ערכי הליברליות ודמוקרטיות שעל בסיסן הקימו את מדינותיהן, מגיח בשכונות המגורים שלהן ופותח את מהדורות החדשות המקומיות.

ברוב המקרים, הנשים הצעירות, שהן דור שני למהגרים, נמצאות בקונפליקט מהותי בין הערכים המערביים של סביבתן לבין החוקים הדתיים של המשפחות בהן גדלו. בין אם זה זוגיות עם גבר מערבי, או הליכה ברחוב ללא לבוש מסורתי, כל פשען של הקורבנות היה שרצו לחיות חיים ליברליים.

המדינות האירופיות מדווחות על עשרות מקרי רצח כאלה בשנה, אך מומחים מזהירים שהמספר האמיתי גבוה הרבה יותר.

