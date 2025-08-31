גרטה טונברג תצא במשט נוסף לעזה: "נשבור את המצור"

מומלצים -

יחד עם מאות פעילים פרו-פלסטינים, גרטה טונברג תיקח חלק במשט נוסף לעזה - שאמור לצאת לדרך היום (ראשון) מברצלונה. "אנחנו נשבור את המצור שהטילה ישראל", הסבירה.

בריאיון ל"סקיי ניוז" אמרה טונברג כי "המטרה היא להביא סיוע סימבולי, אבל גם לפתוח מסדרון הומניטרי". כנשאלה לגבי עמדותיה בנוגע לארגון הטרור חמאס אמרה: "אני לא תומכת בהרג אזרחים, אבל אם מתרגמים את זה למציאות ומסתכלים על מאות האלפים שמתים בעזה, ישנם כמה מאות אלפים שנמנע מהם כבוד אנושי וצדק על ידי ישראל".

לגבי הטענות על אנטישמיות אמרה: "זה לא אנטישמי לומר שאנחנו לא צריכים להפציץ אנשים, לומר שאנשים לא צריכים לחיות תחת כיבוש, שמגיע לכולם לחיות בחופש וכבוד".

כאמור, פעילים פרו-פלסטינים מתכוננים לצאת היום מספרד במשט הגדול ביותר עד כה לעזה, הכולל עשרות ספינות עם סיוע הומניטרי ופעילי זכויות אדם, כך לפי דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. בין מאות המשתתפים מ-44 מדינות נמצאת גם הפוליטיקאית הפורטוגלית מריאנה מורטאגואה.

המשט, המכונה "סומוד" - התמדה בערבית - נועד להביא סיוע לרצועה ולמחות נגד המצור שהטילה ישראל מאז השתלטות חמאס על עזה ב-2007. "הממשלות חייבות לפעול כדי להגן על זכויות אדם ולהבטיח מעבר בטוח למשט", אמר סייף אבו קשכ, אחד ממארגני המשט, לרויטרס.

בחודש יוני האחרון יצא משט דומה לרצועת עזה, אשר גם עליו הייתה גרטה - והוא נעצר בלב וים על ידי שייטת 13. גרטה חתמה על ויתור זכות השימוע לפני הגירוש המתבקש - וטסה לשבדיה דרך פריז במימון ישראלי במטוס אל על.