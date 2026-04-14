ביום השואה: חבר פרלמנט פולני הציג דגל ישראל עם צלב קרס

חבר הפרלמנט הפולני קונרד ברקוביץ' עורר סערה בינלאומית כשבחר דווקא ביום הזיכרון לשואה בישראל להציג מעל דוכן הנואמים דגל ישראל שבו הוחלף מגן הדוד בצלב קרס נאצי. ברקוביץ', איש מפלגת הימין הקיצוני "קונפדרציה", האשים את ישראל בביצוע "רצח עם" בעזה וכינה אותה "הרייך השלישי החדש". המהלך המזעזע גונה מיידית על ידי יו"ר הפרלמנט וחברי קואליציית השלטון, שקראו לתביעה הכללית בורשה לנקוט פעולה משפטית נגד הפוליטיקאי.

במהלך נאומו, טען ברקוביץ' כי ישראל פועלת ב"אכזריות מיוחדת" והאשימה בשימוש בתחמושת זרחן נגד אזרחים. מפלגת "קונפדרציה" ידועה בפרובוקציות האנטישמיות שלה בפרלמנט, הכוללות את תקיפת חגיגת החנוכה בשנה שעברה באמצעות מטף כיבוי אש.

הפעם, חומרת האירוע הועצמה כאשר קטעים מהנאום והשוואות בין המדינה היהודית למשטר הנאצי הופצו ברשתות החברתיות על ידי ראשי המפלגה, המבקשים להטמיע את הנרטיב האנטי-יהודי בקרב הציבור הפולני. התגובה הבינלאומית הייתה חריפה ומהירה, בראשות שגריר ארה"ב בפולין, תומאס רוז, שתקף את הפעולה במילים: "בושה בושה בושה לכם! אולי שמתם לב שאנחנו היהודים כבר לא כל כך קלים לדחיפה. אנחנו מגנים על עצמנו בכל כוחנו בלי להתנצל".

שגרירות ישראל בורשה הגדירה את האירוע כ"זוועה אנטישמית" והדגישה את הכאב המיוחד בעיתוי שנבחר: בזמן שבישראל מציינים את יום הזיכרון וניצולי שואה צועדים באושוויץ, חבר פרלמנט פולני בוחר לחלל את הדגל ולהשוות את קורבנות הנאצים למעניהם.

בשגרירות ישראל קראו לרשויות בפולין לפעול בנחישות להסרת "הכתם המוסרי" שדבק בפרלמנט בעקבות המעשה הנתעב. "מעשה זה מחריד במיוחד לאור העובדה שהוא התרחש במדינה שאיבדה שישה מיליון מאזרחיה, מחציתם יהודים, תחת הכיבוש הנאצי", נמסר מהשגרירות.