ראש ממשלת איטליה הודיעה: משהים את ההסכם הביטחוני עם ישראל

איטליה תשעה את ההסכם הביטחוני עם ישראל, כך הודיעה היום (שלישי) ראש הממשלה ג'ורג'יה מלוני. במהלך תדרוך לעיתונאים בוורונה אמרה מלוני כי "הממשלה, לאור המצב הנוכחי, החליטה להשעות את החידוש האוטומטי של ההסכם הביטחוני עם ישראל".

הסכם שיתוף הפעולה הביטחוני העיקרי בין ישראל לאיטליה הוא מזכר הבנה לשיתוף פעולה צבאי וביטחוני, שנחתם ב-2003, החל רשמית ב-2005 ומתחדש אוטמטית כל חמש שנים, אלא אם אחד הצדדים מודיע על ביטולו.

הוא כולל שיתוף פעולה צבאי רחב, לרבות ייבוא, ייצוא ומעבר של חומרים צבאיים, אימונים משותפים של כוחות מזוינים, רכש תעשייתי והפקה משותפת של נשק וציוד (כגון פצצות, טילים, טנקים, מערכות לוחמה אלקטרונית ועוד).

ההסכם גם מסדיר סחר נשק והדרכה ומאפשר עסקאות בין משרדי הביטחון של שתי המדינות. רבים מהפרטים מוגנים בסודיות ביטחונית, מה שמונע דיווח פרלמנטרי מלא באיטליה.

רק אתמול קרא ראש הממשלה לשעבר ג'וזפה קונטה למלוני שלא לחדש את ההסכם בטענה ש"זו לא שאלה של צבעים פוליטיים או של זיקה אידיאולוגית. ממשלת ישראל אשמה בפשעי מלחמה חמורים ובפשעים נגד האנושות, בביצוע רצח עם בעזה, בקידום התנחלויות פוגעניות ואף אלימות בגדה המערבית ובביצוע התקפות מזוינות רבות נגד מדינות ריבוניות אחרות שפוגעות באופן לא מבחין באוכלוסייה האזרחית ובתשתיות".

"ההתנהגות הפלילית של נתניהו גרמה למותם של אלפי בני אדם, לסכסוכים ולנזק כלכלי עצום, שעליו נושאים גם האיטלקים בחלקם", הוסיפה, "הקריאה היא להתרחק באופן ברור מההתנהגות הבלתי חוקית של נתניהו, ובכך להצטרף למדינות אחרות כדי להפעיל לחץ, לבודד את ממשלת נתניהו ולכפות עליה להפסיק".

גם ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ס, תקף היום - יום השואה - את ישראל ואמר כי "המשפט הבינלאומי מופר בעיקר על ידי מדינה אחת - והיא ממשלת ישראל".

בחודש שעבר דווח ב"רויטרס" כי איטליה סירבה לאשר למפציצים אמריקנים לנחות בבסיס חיל האוויר בסיציליה שבדרום המדינה. העיתון האיטלקי Corriere della Sera דיווח כי "כמה מפציצים אמריקניים" היו אמורים לנחות בבסיס שבמזרח סיציליה לפני שימשיכו בדרכם למזרח התיכון, לא צוין מתי הם היו אמורים לנחות. המקור לא ציין על כמה כלי טיס דובר, או מתי האירוע התרחש.