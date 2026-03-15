ברשת CBS דווח היום (ראשון) כי המודיעין האמריקני שיתף לאחרונה דו"ח עם הנשיא דונלד טראמפ ומעגל מצומצם של מקורביו, בו נחשף כי המנהיג העליון לשעבר של איראן, האייתוללה עלי חמינאי, הביע "חששות כבדים" לגבי בנו, מוג'תבא חמינאי, במידה ויחליף אותו.

על פי הדיווח, חמינאי האב הביע חשש ליכולות המנהיגותיות של בנו ותיאר אותו כ"לא מבריק וחכם במיוחד", ובסופו של דבר גם "לא כשיר לכהן בתפקיד הבכיר ביותר במדינה". מידע מודיעיני נוסף מצביע על כך שהאב היה מוטרד גם מבעיות מתמשכות בחייו האישיים של בנו.

למרות חששותיו של אביו, מוג'תבא בן ה-56 נבחר על ידי מועצת אנשי הדת של איראן להיות המנהיג העליון השלישי של המדינה בסוף השבוע שעבר. הירושה מסמנת אירוניה היסטורית משמעותית עבור הרפובליקה האסלאמית: מהפכת 1979 הפילה במקור מונרכיה תורשתית, אך כעת פנה המשטר למעבר מאב לבן כדי לשמור על אחיזתו התיאוקרטית בשלטון.

גורמים אמריקנים, כולל שר ההגנה פיט הגסת' וסגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, ציינו כי מוג'תבא ככל הנראה "נפצע וסובל ממום" במהלך המתקפות הראשוניות על מקורביו של אביו. בשיחות פרטיות, הנשיא טראמפ הביע ספקנות בנוגע לרלוונטיות של המנהיג החדש, ורמז כי איראן היא למעשה חסרת מנהיג וכי מוג'תבא עשוי למות. הבית הלבן מאמין כיום כי משמרות המהפכה "הם מקבלי ההחלטות", מה שמאותת על שינוי מהותי מהשלטון המסורתי-דתי.

טראמפ שמר על עמדה פומבית מקטינה כלפי המנהיג העליון החדש, ואפיין אותו כדמות "בלתי מקובלת". במהלך ראיון שנערך לאחרונה, הדגיש הנשיא את חוסר היציבות הפנימי של המשטר, וציין כי מוג'תבא "לא היה מישהו שהאב אפילו רצה". כחלק ממאמץ רחב יותר לפרק את ממשלת איראן, ארה"ב הציעה פרס של עד 10 מיליון דולר עבור מידע שיוביל לאיתור מוג'תבא ותשעה בכירים נוספים, מה שמדגיש עוד יותר את מטרת הממשל להשיג קריסה מוחלטת של המשטר האיראני הנוכחי.