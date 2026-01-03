סוף עידן מדורו: המבצע האמריקני הנועז - והמסר לציר הרשע

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הבוקר (שבת) בהכרזה דרמטית כי נשיא ונצואלה ניקולס מדורו ורעייתו נלכדו בפעולה אמריקנית וגורשו מהמדינה, כחלק ממתקפה אמריקנית נרחבת על הבירה קראקס ואזורים נוספים במדינה.

אף שהמהלך לא היה בלתי צפוי, הדיוק שבו לכדו לוחמי "כוח דלתא" האמריקני את מדורו ורעייתו בלב הבירה קראקס מעיד על תכנון קפדני וממושך, ובעיקר מראה לנו שכל "ניסיונות הדיפלומטיה" מצד ארצות הברית היו בגדר מצג שווא, ממש כפי שעשה הנשיא טראמפ באיראן.

ארצות הברית נושאת טראומה ארוכת שנים מהתערבות במלחמות זרות ומניסיונות להפלת משטרים, לנוכח הכישלונות הצורבים בעיראק ובאפגניסטן שהותירו כאוס בשטח. בשל כך, רבים העריכו שטראמפ לא ירצה או יוכל להוציא לפועל מהלך מסוג זה. אולם, למהלך הכירורגי הנוכחי מספר יתרונות מרכזיים:

• לכידה ישירה: נטרול מדורו ורעייתו ללא הריגתם ומבלי להיגרר למלחמה ישירה מול ונצואלה.

• היעדר הפלת משטר דה פקטו: הממשלה בונצואלה יכולה תיאורטית להמשיך לתפקד גם ללא מדורו. עם זאת, השאלה האם תרחיש זה ישים או שמא הצבא ינסה לקחת פיקוד על המדינה? אלו דברים שיתבהרו בשעות ובימים הקרובים.

• מסר לציר הרשע: במשך שנים סייעה ונצואלה לטרור האיראני ולחיזבאללה להקים תאים רדומים בשטחה ולנסות לייצא את הטרור גם ליבשת הדרום אמריקנית. כעת, כשמדורו נלכד ובמקביל לרחובות איראן הבוערים במחאות נגד המשטר, המנהיג העליון ח'אמנאי יידרש לזהירות יתרה - במיוחד לאור אזהרת טראמפ מפני פגיעה במפגינים האיראנים.

למעשה, ארצות הברית במשך חודשים תוקפת סירות של "נרקו טרוריסטים" - ההגדרה החדשה שהעניק משרד המלחמה האמריקני לכל המעורבים בהפצת סמים מדרום אמריקה לארצות הברית. מרביתם הגיעו מוונצואלה ולמעשה שם התחילה גם האובססיה של הנשיא טראמפ לדיקטטור מדורו, כשארצות הברית עוד קודם לכן לא הכירה בשלטונו כשלטון הלגיטימי של ונצואלה.

אם מתייחסים שוב לעניין ציר הרשע, אפשר להבין שהמניע המוכרז של טראמפ כלפי חוץ להפלת מדורו מהשלטון היה קרטל הסמים שלו שהרג עשרות אלפי בני אדם (כך לפי ממשל טראמפ) בארצות הברית מדי שנה.

אבל מאחורי הקלעים טראמפ מסתכל על המפה הגאופוליטית, רואה מה רוסיה עושה בשנים האחרונות באפריקה, כיצד כוח ואגנר מבצע הפיכה אחר הפיכה ביבשת האפריקנית, וכדי למנוע התבססות של ציר הרשע בחסות איראן גם בדרום אמריקה ומהלכים דומים שם, תהליך שכבר התחיל לפני עשרות שנים, טראמפ היה צריך לפעול.

כמי ששם לעצמו מטרה להביא שלום לעולם בכהונתו השנייה כנשיא ארה"ב - לא יכול היה לדמיין לעצמו תרחיש טוב יותר להפלת מדורו מהשלטון. ואם נוסיף לכל זה את הידידות החמה שנרקמה בין מנהיגת האופוזיציה בוונצואלה (זו שלקחה מטראמפ את פרס נובל לשלום) מריה קורינה מצ׳אדו, כל התהליכים התכנסו למבצע הדרמטי הבוקר של כוח דלתא, שעליו עוד ילמדו בספרי ההיסטוריה.