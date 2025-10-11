"רוצחים": עובדת אוני' באוסטרליה תועדה מקללת סטודנטים

אוניברסיטת סידני באוסטרליה השעתה הלילה (בין שישי לשבת) חברת צוות לאחר שתועדה תוקפת מילולית סטודנטים ומורים יהודים במהלך חגיגת סוכות בקמפוס - תקרית אנטישמית חריגה שעוררה סערה ציבורית במדינה. צפו בתיעוד.

בסרטון שהפך לוויראלי ברשתות החברתיות, נראית העובדת - שעל פי הדיווחים ממוצא ערבי פלסטיני - ניגשת לקבוצת יהודים שחגגו את החג, וצועקת לעברם קללות אנטישמיות קשות.

״ציוני הוא הזבל הכי גרוע. ציונים הם הדבר הכי מגעיל שהלך אי פעם על פני האדמה הזאת״, נשמעת האישה אומרת. בהמשך היא מזדהה כ"פלסטינית ילידית" וממשיכה להטיח עלבונות, כשהיא מכנה את הסטודנטים "רוצחי ילדים" ו"ציונים מטונפים"

האוניברסיטה מסרה כי פתחה בחקירה מיידית והשעתה את העובדת עד לסיום הבירור. ״אנחנו מגנים כל ביטוי של שנאה או אפליה בקמפוס״, נמסר.

הקהילה היהודית באוסטרליה גינתה את האירוע וקראה לרשויות לנקוט צעדים משמעותיים יותר נגד גזענות ואנטישמיות באקדמיה.