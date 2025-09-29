מדינות ה-E3 הכריזו: "האיראנים לא השאירו לנו ברירה"

מדינות ה-E3 - גרמניה, צרפת ובריטניה - הצהירו הערב (שני) על הפעלתו מחדש של מנגנון ה"סנאפבק" על איראן. בהצהרה המשותפת נכתב: "איראן הפרה שוב ושוב התחייבויות. ל-E3 לא הייתה ברירה אלא להפעיל את תהליך הסנאפבאק. כולנו חולקים את המטרה הבסיסית שהיא למנוע השגת נשק גרעיני על ידי איראן". בהמשך הצהרתם, קראו לאיראן ולכל המדינות לעמוד באופן מלא בהחלטות האו"ם ואמרו כי הם "קוראים לאיראן להימנע מכל הסלמה ולציית לכל התחייבויותיה"

כזכור, ברויטרס דווח אתמול כי מנהיגים דתיים באיראן ניצבים בפני "משבר קיומי", על רקע המבוי הסתום בנושא הגרעין. בסוכנות הידיעות נכתב מפי גורם כי הממסד הדתי "תקוע בין הפטיש לסדן, קיומה של הרפבוליקה האיסלאמית נתון בסכנה", והוסיף: "עמנו אינו יכול לשאת עוד לחץ כלכלי או מלחמה נוספת".

ללחצים אלו מתווספות דאגות בשל חשש מחידוש התקיפות הישראליות במדינה, בין היתר על מתקני הגרעין, במדינה והשיחות ייכשלו, כך מסר גורם נוסף לסוכנות.

מנגד, גורם מסר לרויטרס כי חלק ממקבלי ההחלטות באיראן סבורים ששמירה על הסטטוס קוו, ללא מלחמה, ללא הסכם והמשך שיחות - היא "האפשרות הטובה ביותר", מבלי להעניק ויתורים נוספים.

נזכיר כי, מועצת הביטחון של האו"ם החליטה ביום שישי להפעיל מחדש את מנגנון ה"סנאפבק" על איראן כבר ממחר בלילה, זאת לאחר שלא הראתה נכונות להציע פעולה רצינית לעצירת הסנקציות, כך על פי נציג בריטניה במועצה.

רוסיה וסין הובילו הצעה לדחות את הפעלת הסנקציות בחצי שנה, אך זו נפלה לאחר שלא קיבלה רוב במועצת הביטחון. נציג בריטניה ציין כי עברו יותר משלושה חודשים מאז הייתה גישה לאתרים שניזוקו. בנוסף, ⁠איראן לא פרסמה דיווחים על אתרי הגרעין או על מצב מלאי האורניום שלה. בנוסף, המנהיג העליון עלי ⁠חמינאי הגיב השבוע ודחה את שיחות הגרעין.

הסנקציות, שהוקפאו בעקבות הסכם הגרעין ב-2015, בזמן כהונת נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה, כוללות אמברגו נשק קונבנציונלי של האו"ם, הגבלות על פעילויות הקשורות לטילים בליסטיים המסוגלים לשאת נשק גרעיני, איסור על העשרת ועיבוד מחדש של אורניום, הקפאת נכסים עולמית ואיסורי נסיעה על יחידים וישויות איראניות. בנוסף, הסנקציות יפגעו גם בתעשיית הנפט המרכזית של טהרן, בתחבורה ובספנות, ובמגזר הפיננסי והבנקאי.

לאחר ההצבעה, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הגיב בזעם: "ארצות הברית בגדה בדיפלומטיה, אך מדינות ה-E3 (גרמניה, צרפת ובריטניה) קברו אותה. אנו קוראים לנשיא מועצת הביטחון של האו"ם להכריז על החלטת היום כבלתי חוקית וקוראים למזכ"ל להימנע מהחייאת הסנקציות. E3 וארצות הברית נושאות באחריות מלאה להשלכות החמורות של ההחלטה". זאת בעוד נציגים מהמדינות הודיעו כי הם לא פוסלים את הסרת הסנקציות מאוחר יותר במידה ויהיו הבנות בין הצדדים.