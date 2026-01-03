פיצוצים ופטריות עשן בוונצואלה; דיווח: טראמפ הורה על תקיפת יעדים במדינה

בקראקס, בירת ונצואלה, תועדו היום (שבת) פיצוצים עזים - ומסוקים נראו חגים באוויר. ברויטרס דווח על הפסקת חשמל נרחבת בדרום הבירה, שם ממוקם בסיס צבאי גדול. ברשת CBS דווח שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הורה על תקיפת יעדים בוונצואלה - כולל מתקנים צבאיים.

גורמים אמריקנים אמרו ל-CBS כי טראמפ נתן לצבא ארה"ב אור ירוק לבצע תקיפות קרקעיות בוונצואלה ימים לפני המבצע עצמו. המקורות עוד מסרו כי "גורמים צבאיים דנו בניהול המשימה ביום חג המולד, אך תקיפות אוויריות אמריקניות בניגריה נגד מטרות דאעש קיבלו עדיפות".

https://x.com/i/web/status/2007346859661242511 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

לפי דיווח ב-CNN, הפיצוץ הראשון נרשם בסביבות 1:50 לפנות בוקר לפי השעה המקומית (0:50 לפי שעון מזרח ארה"ב). "פיצוץ אחד היה כל כך חזק, שהחלון שלי רעד אחריו", אמרה כתבת CNN אוסמארי הרננדס.

https://x.com/i/web/status/2007336035962007760 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

ממשלתו של נשיא ונצואלה, ניקולאס מדורו, מסרה הודעה רשמית: "התקיפות בוצעו בבירה קראקס ובמדינות המחוז מירנדה, ארגואה ולה גואירה. המטרה היא להשתלט על הנפט והמינרלים של ונצואלה".

גם נשיא קולומביה גוסטבו פטרו התייחס לאירועים וצייץ: "קרקאס נמצאת כעת תחת מתקפה, התריעו לעולם - ונצואלה הותקפה!".

https://x.com/i/web/status/2007334418873233439 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בחודש שעבר נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הכריז על משטר מדורו כארגון טרור זר, והטיל עוצר על מכליות הנפט שיוצאות מוונצואלה.

בהודעה שפרסם איים הנשיא וכתב "ונצואלה מוקפת לחלוטין בצי ספינות המלחמה הגדול ביותר שהורכב אי פעם בהיסטוריה של דרום אמריקה. הוא רק ילך ויגדל, וההלם עבורם יהיה חסר תקדים - עד למועד בו הם יחזירו לארצות הברית את כל הנפט, האדמה ונכסים אחרים שגנבו מאיתנו בעבר".