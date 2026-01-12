שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י טען הבוקר (שני) כי איראן מחזיקה "בראיות והוכחות" למעורבות של ארצות הברית וישראל בהפגנות במדינה. לטענתו, המוסד עוקב אחר המחאות באמצעות סוכנים - והם הגורמים למהומות ולהרג.

עראקצ'י ציין כי איראן לא מקבלת את הצהרותיו של טראמפ, הנוגעות להתערבות אמריקנית אפשרית במחאות. לטענתו, נשיא ארצות הברית הוא שדוחף להגדלת מספר הנפגעים: "יש לנו ראיות לירי שכוון לעבר כוחות הביטחון". שר החוץ טען כי הכוחות "התמודדו עם המפגינים בדרכי שלום".

שר החוץ האיראני הוסיף ואמר כי השלב הבא של המוחים הוא "שלב פיגועי הטרור". "מה שקורה עכשיו זו לא הפגנה אלא מלחמת טרור נגד ארצנו, חמושים שרפו 53 מסגדים, איימו לשרוף חנויות ותקפו יותר מ-10 אמבולנסים", טען.

סוכנות פעילי זכויות אדם החדשה באיראן (HRANA), עדכנה כי במהלך ההפגנות בשבועיים האחרונים נהרגו לפחות 544 בני אדם ונעצרו למעלה מ-10 אלף. המוחים שנעצרו הועברו לבתי כלא, לפי הסוכנות.

בתוך כך, ‏גורמי אופוזיציה איראנים מעלים את החשש מאירועי דמים היום, כאשר מצד אחד פהלאוי קורא לאיראנים לצאת למרכזי הערים ומהצד השני, נשיא איראן קורא להפגנות תמיכה במשטר שצפויות להוציא את אנשי הבסיג' לרחובות.