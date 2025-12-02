פוטין מאיים: "אם אירופה רוצה להילחם - אנחנו מוכנים"

לקראת פגישתו עם שליחי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ - סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר - במוסקבה על מנת לדון בנושא תוכנית השלום באוקראינה, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין טען היום (שלישי) כי אינו חותר למלחמה עם אירופה, אך הזהיר כי "אם אירופה רוצה להילחם, אנחנו מוכנים עכשיו". השיחות ביניהם מהוות חלק מהמאמץ האמריקני להגיע להסכמות בין הצדדים במהירות.

שר החוץ של אוקראינה, בתגובה לדבריו של פוטין: "פוטין משמיע הצהרות המדגימות שהוא אינו מתכנן לסיים את המלחמה. הגיע הזמן לאלץ את רוסיה לסיים את המלחמה".

בתוך כך, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי מבקר באירלנד, במטרה לגייס תמיכה אירופית, ולהדגיש שאוקראינה רצינית במשא ומתן, ושמדובר בהזדמנות אמיתית לשלום.

כזכור, פוטין מסר ביום חמישי האחרון כי תוכנית ארצות הברית לסיום המלחמה עם אוקראינה עשויה להוות "בסיס לעסקה" בין המדינות, אך איים לכבוש שטחים נוספים באמצעות כוח צבאי - אלא אם קייב תיסוג. קודם לכך, בשיחה עם כתבים, אישר פוטין כי הקרמלין מצפה למשלחת אמריקנית הצפויה לבקר במוסקבה בראשות השליח המיוחד סטיב ויטקוף והוסיף כי הוא מוכן ל"דיון רציני".

אולם האופטימיות בנוגע לפריצת דרך מהירה לא גבוהה במיוחד לאחר שפוטין חזר על דרישותיו באומרו כי המלחמה באוקראינה תסתיים רק "ברגע שחיילים אוקראינים ייסוגו מהשטחים שהם כובשים". "אם הם לא ייסוגו, נשיג זאת באמצעים צבאיים", אמר.

כעת, כאמור, זמן קצר לפני הפגישה פוטין מסר כי אינו חותר למלחמה עם אירופה, אך הזהיר כי "אם אירופה רוצה להילחם, אנחנו מוכנים עכשיו".