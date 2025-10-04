"שלום בעזה - בהישג יד": בעולם מברכים על תשובת חמאס

ארגון הטרור חמאס הודיע אמש (שישי) על נכונותו להיכנס מיידית למשא ומתן באמצעות מתווכים, במטרה לדון בפרטי הצעת הנשיא האמריקני דונלד טראמפ - ובעולם לא איחרו לברך.

נשיא צרפת עמנואל מקרון כתב: "שחרור כל החטופים והפסקת אש בעזה בהישג יד! יש לממש את התחייבות חמאס ללא דיחוי. כעת יש לנו הזדמנות להתקדם באופן מכריע לקראת שלום. צרפת תמלא את מלוא חלקה בהתאם למאמציה באו"ם, לצד ארצות הברית, ישראלים ופלסטינים, וכל שותפיה הבינלאומיים. ברצוני להודות לנשיא טראמפ ולצוותו על מחויבותם לשלום".

ראש ממשלת איטליה ג׳ורג׳יה מלוני: "אני עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות בעזה וחוזר על תמיכתי המלאה במאמציו של הנשיא טראמפ להביא שלום למזרח התיכון. העדיפות של כולם חייבת כעת להיות להגיע להפסקת אש שתביא לשחרור מיידי של כל החטופים. איטליה נותרה מוכנה לעשות את חלקה".

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ: "שלום בעזה ושחרור החטופים בהישג יד. חמאס הסכים כעת גם באופן עקרוני לתוכנית השלום של הנשיא טראמפ. ממשלת גרמניה תומכת בתוקף בקריאתו של הנשיא האמריקני לשני הצדדים. הלחימה חייבת להסתיים באופן מיידי. יש לשחרר את החטופים. חמאס חייב להניח את נשקו. כל זה חייב לקרות מהר מאוד. אחרי כמעט שנתיים של מלחמה, זהו הסיכוי הטוב ביותר לשלום. גרמניה תמשיך להיות מעורבת".

ראש ממשל הודו נרנדרה מודי: "אנו מברכים על מנהיגותו של הנשיא טראמפ, כאשר מאמצי השלום בעזה מתקדמים באופן מכריע. סימנים לשחרור בני הערובה מסמנים צעד משמעותי קדימה. הודו תמשיך לתמוך בכל המאמצים להשגת שלום בר-קיימא וצודק".

נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין: "נכונותו המוצהרת של חמאס לשחרר בני ערובה ולפעול על בסיס ההצעה האחרונה של טראמפ‬⁩ מעודדת. את הרגע הזה חייבים לתפוס. הפסקת אש מיידית בעזה ושחרור כל בני הערובה נמצאים בהישג יד. אירופה תתמוך בכל המאמצים שמטרתם לשים קץ לסבלם של האזרחים, ולקדם את הפתרון היחיד בר-קיימא לשלום, פתרון שתי המדינות".

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש: "אני מברך ומעודד מההצהרה שפרסם חמאס, בה הוא מודיע על נכונותו לשחרר בני ערובה ולפעול על בסיס ההצעה האחרונה של הנשיא טראמפ‬⁩. אני קורא לכל הצדדים לנצל את ההזדמנות כדי להביא לסיום הסכסוך הטרגי בעזה.

אני מודה גם לקטאר ולמצרים על עבודת התיווך שלא תסולא בפז שלהן. אני חוזר על קריאתי העקבית להפסקת אש מיידית וקבועה, לשחרור מיידי וללא תנאי של כל בני הערובה ולגישה הומניטרית בלתי מוגבלת. האום יתמוך בכל המאמצים להשגת יעדים אלה כדי למנוע סבל רב יותר".

נשיא הרשות הפלסטינית, אבו מאזן: "אנו מברכים על הכרזתו של טראמפ על השלמת הסכם עזה לאחר הצהרותיו ה׳חיובית׳ של חמאס. הריבונות על רצועת עזה שייכת למדינת פלסטין. הקשר בין הגדה המערבית לרצועת עזה חייב להיות מושג באמצעות חוקים מוסדות ממשלתיים פלסטינים. מה שחשוב לנו כעת הוא הפסקת אש מיידית בעזה. אנו מוכנים לעבוד עם טראמפ ושותפיו למען שלום בר קיימא".

נשיא טורקיה ארדואן: "תגובת חמאס לתוכנית לכינון הפסקת אש בעזה מהווה צעד בונה ומשמעותי לקראת השגת שלום בר-קיימא. על ישראל להפסיק באופן מיידי את כל התקפותיה ולפעול בהתאם לתוכנית הפסקת האש. יש לנקוט בכל הצעדים הדרושים ללא דיחוי כדי להבטיח את אספקת הסיוע ההומניטארי לעזה ולהשיג שלום בר קיימא.

רצח העם הזה, התמונה המבישה הזו שפגעה עמוקות במצפון העולמי, חייבת להסתיים כעת. כטורקיה, נמשיך לשאוף בכל כוחנו להבטיח שהמשא ומתן יניב את התוצאה הטובה ביותר עבור העם הפלסטיני ושפתרון שתי המדינות, הנתמך על ידי הקהילה הבינלאומית, ייושם".

כאמור, ארגון הטרור חמאס הודיע אמש על נכונותו להיכנס מיידית למשא ומתן. ההחלטה התקבלה לאחר התייעצויות רחבות בתוך מוסדות ההנהגה שלה ובין כוחות ופלגים פלסטיניים. הארגון לא התייחס לסעיפי הגליית הבכירים או פירוז הנשק - ונראה כי הוא מעוניין לקחת חלק בניהול הרצועה ב"יום שאחרי". טראמפ הגיב: "חמאס מוכנים לשלום, על ישראל להפסיק להפציץ בעזה". בכירים ישראלים רואים בתשובת חמאס שלילית.

בהצהרה הרשמית, חמאס הסכים לשחרור כל החטופים - חיים ומתים - בהתאם לנוסחת חילופי השבויים הכלולה במתווה טראמפ, בכפוף "לתנאי שטח מתאימים", לדבריו. בנוסף, הארגון מאשר את הסמכת ניהול רצועת עזה לגוף פלסטיני עצמאי, המבוסס על קונצנזוס לאומי פלסטיני ובתמיכה ערבית ואסלאמית.

בתוך כך, מנהיג חמאס אבו מרזוק מסר לאל ג'זירה כי שחרור חטופים וגופות תוך 72 שעות - לא מציאותי בהתחשב בנסיבות בשטח. כמו כן, הוא אמר כי לא ניתן ליישם את המתווה ללא משא ומתן.