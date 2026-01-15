דיווח: נתניהו ומספר מדינות ערב ביקשו מטראמפ לדחות את התקיפה באיראן

גורם אמריקני בכיר מסר היום (חמישי) לעיתון "ניו יורק טיימס" כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ומספר מדינות ערב, ביקשו מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לדחות את התקיפה. דוברת הבית הלבן אישרה כי השניים שוחחו אמש, וכן "כל האופציות בנוגע לאיראן מונחות על השולחן".

שיחת הטלפון בין השניים התקיימה ביום בו אמר הנשיא טראמפ כי קיבל מידע מ"מקורות חשובים מאוד", כי איראן הפסיקה להרוג מפגינים ואינה ממשיכה בהוצאות להורג. המדינות הערביות הן קטאר, סעודיה, עמאן ומצרים.

במקביל, אמרו המדינות לבכירים איראנים כי עליהם לא לתקוף מדינות באזור - במידה וטראמפ יחליט כן לתקוף. שר החוץ של סעודיה אמר מוקדם יותר היום: "אנו מאמינים בדיאלוג ואנו מאמינים בפתרון כל חילוקי דעות בשולחן המשא ומתן".

ב"וול סטריט ג'ורנל" נטען כי גורמים אמרו לנשיא טראמפ שתקיפה בקנה מידה גדול נגד איראן לא צפויה להפיל את הממשלה ועלולה להצית סכסוך רחב יותר, וכי לעת עתה תעקוב אחר אופן הטיפול של טהרן במפגינים לפני שתחליט על היקף המתקפה הפוטנציאלית. למעשה, טראמפ שוכנע כי התקפה כעת לא תביא להפלת המשטר ותגרום לעימות אזורי.

מוקדם יותר היום, רשת NBC האמריקנית ציטטה מספר גורמים המעורים בפרטים, שציינו כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר לצוות הביטחון הלאומי שלו שכל פעולה צבאית אמריקנית אפשרית נגד איראן חייבת להיות מהירה, החלטית וסופית, כזו שתנחית מכה קשה על המשטר - מבלי להיגרר ללחימה ממושכת.

לדבריהם, טראמפ הדגיש כי אם יוחלט על פעולה צבאית, הוא מצפה שתהיה "definitive" - כזו שתשיג תוצאה ברורה. עם זאת, יועציו הביטחוניים לא הצליחו עד כה להבטיח לו שמתקפה אמריקנית תוביל לקריסה מהירה של המשטר בטהרן.

עוד נכתב בדיווח כי הממשל האמריקני חושש מכך שארצות הברית אינה מחזיקה כיום בכל הנכסים הצבאיים הנדרשים באזור, כדי להגן על כוחותיה ועל בעלות בריתה מפני תגובה איראנית אגרסיבית, שלהערכת גורמים רשמיים צפויה להיות חריפה.