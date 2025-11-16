נציגת האו"ם מכחישה את מעשי האונס של חמאס ב-7 באוקטובר

רים אלסלאם, נציגת האו"ם המיוחדת לענייני אלימות נגד נשים, הכחישה בסוף השבוע את הזוועות המיניות שביצע חמאס ביום הטבח. "אף פלסטיני לא הריע לאונס בעזה. אף חקירה עצמאית לא מצאה כי אונס התרחש ב-7 באוקטובר", כתבה.

דני דנון, שגריר ישראל באו"ם, הגיב: "כל נציגת או"ם שמכחישה אונס על ידי חמאס חייבת להיות מודחת מתפקידה. נקודה. זהו כתם על המוניטין של האו"ם שרים אלסאלם, הדווחת המיוחדת בנושא אלימות נגד נשים ונערות, מכחישה את האלימות המינית שהתרחשה ב-7 באוקטובר".

"זוהי חרפה מוסרית, עלבון לקורבנות ולמשפחותיהם, והפרה של כל סטנדרט בינלאומי בסיסי. ישראל לא תאפשר לטייח את פשעי החמאס הנוראיים. אנטוניו גוטרש, שתיקתך היא שותפות", כתב דנון.