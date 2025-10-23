ארה"ב הטילה סנקציות על רוסיה: "זה הזמן להפסיק את ההרג"

משרד האוצר האמריקני הודיע אמש (רביעי) כי הטיל סנקציות על חברות נפט רוסיות גדולות כתוצאה "מחוסר מחויבות רצינית לתהליך שלום לסיום המלחמה באוקראינה". לטענת המשרד, פעולות אלו יגבירו את הלחץ על רוסיה וייפגעו ביכולת הקרמלין לגייס כספים ל"מכונת המלחמה שלו, ולתמוך בכלכלתה המוחלשת של המדינה".

טראמפ אמר כי הסנקציות האלו הן "אדירות וגדולות מאוד", וציין כי בארצות הברית מקווים שהם לא יחזיקו מעמד זמן רב, תוך תקווה כי המלחמה באירופה תסתיים. בהתייחסות לשיחות בין הצדדים, אמר כי לאחרונה התקיימו דיונים שמתקדמים "די טוב, חשבנו שזה יהיה קצת יותר קל אך גם זה ייפתר".

שר האוצר האמריקני סקוט בסנט, אמר לאחר החלת המהלך כי כעת "זה הזמן להפסיק את ההרג ולהגיע להפסקת אש מיידית". בפירוט הנסיבות להטלת הסנקציות, ציין כי "בהתחשב בסירובו של הנשיא פוטין לסיים את המלחמה חסרת ההיגיון הזו, הוטלו סנקציות על שתי חברות הנפט הגדולות ביותר ברוסיה. אנו מוכנים לנקוט בצעדים נוספים במידת הצורך".

טראמפ ופוטין לא צפויים להיפגש, הנשיא האמריקני התייחס ולכך ואמר כי הוא "לא רוצה פגישה מבוזבזת וזמן מבוזבז". לאחר הביטול ואמירתו של טראמפ, הודיע הקרמלין כי רוסיה ביצעה תרגול של "כוחות הגרעין האסטרטגיים", במהלכו שוגרו טילים בליסטיים בין-יבשתיים וטילי שיוט המשוגרים מהאוויר.

המבוי הסתום בשיחות בין הצדדים הוא דרישת פוטין מאוקראינה לוותר על שליטה מלאה במחוז דונייצק, אזור חיוני אסטרטגית במזרח המדינה, כתנאי לסיום המלחמה, כך לפי דיווח ב"וושינגטון פוסט". רוסיה, ניסתה לכבוש את השטח הזה ונכשלה במשך יותר מעשור לאחר שנהדפו שוב ושוב על ידי כוחות, המבוססית עמוק באזור, שלדעתם מהווה חומץ מגן מרכזית מפני התקדמות מהירה מערבה - לכיוון קייב.