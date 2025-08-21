נתניהו לתקשורת האוסטרלית: "ננצח במלחמת התעמולה"

מומלצים -

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התראיין היום (חמישי) לפוקס ניוז אוסטרליה, ובמהלכו התייחס בין היתר להמשך המלחמה בעזה, לביקורת הבינלאומית על ישראל ולעימות החריף עם מקבילו האוסטרלי, אנתוני אלבניזי, לאור ההכרה הצפויה של קנברה במדינה פלסטינית.

"יש קיצוניים איסלאמיסטים שלא רק רוצים להשמיד את ישראל, אלא להרוס את המערב - הם אומרים זאת בגלוי", אמר נתניהו בפתח הדברים, "כשהם מפגינים בסידני, ניו יורק או וושינגטון הם צריכים להיעצר בידי המנהיגים. אנחנו רואים שבאירופה מדינה אחר מדינה נותנת פרס של הכרה במדינה פלסטינית, והם רוצים להשתמש בזה כדי להרוס את המדינה היהודית היחידה".

על מדינות המערב, אמר: "מה המדינות הללו עושות? בדיוק מה שמדינות המערב עשו לצ'כוסלובקיה במלחמת העולם השנייה. הם רוצים לשים את ישראל בסיכון בכך שהם נותנים שטח לפלסטינים שרוצים להרוס את ישראל, הם אפילו לא מסתירים את זה. אנחנו לא נעשה את זה. צ'רצ'יל קרא לזה - להאכיל את הקרוקודייל, וזה מה שהמנהיגים המערביים כולל אוסטרליה עושים".

על הטענות להרעבה בעזה, אמר: "מדובר בשקרים. כמו גם הרג מכוון של עזתים בידי ישראל. ישראל שלחה מסרונים לעזתים לצאת ממקומות מסוכנים - אבל חמאס יורה בהם. ישראל עושה דברים שאף צבא לא עושה במטרה לא לפגוע בבלתי מעורבים".

"ננצח בשתי המלחמות - במלחמת הפרופפגנדה ובמלחמה על הקרקע - וניתן לעזתים עתיד אחר לאנשים בעזה, ולעצמנו. אנחנו על סף השלמת סיום המלחמה, סיום מלחמת 7 החזיתות. אני מאמין בשלום דרך כוח - קודם מגיע כוח ואחר כך מגיע השלום - אם אתה חזק אתה יכול לעשות שלום, ככה זה עובד", הוסיף.

כזכור, הריאיון של נתניהו מגיע ברקע העימות בינו למקבילו האוסטרלי לאחר שהאחרון סירב להעניק אשרת כניסה למדינה לח"כ שמחה רוטמן שהיה אמור להשתתף בכנס בסידני. לאחר מכן שר החוץ גדעון סער שלל את אשרות השהייה של נציגיה לרשות הפלסטינית.

בתגובה לכך, שרת החוץ האוסטרלית הגדירה את הצעד הישראלי כ"תגובה לא מוצדקת" להחלטת קנברה להכיר במדינה פלסטינית, והבהירה כי אוסטרליה תמשיך לתרום ל"מומנטום הבינלאומי להפסקת אש בעזה, שחרור החטופים ופתרון שתי מדינות". האירוע המשיך להסלים לאחר שנתניהו זעם ותקף את אלבניזי: "ההיסטוריה תזכור אותו על מה שהוא: פוליטיקאי חלש שבגד בישראל ונטש את יהודי אוסטרליה".