השליח המיוחד של ארצות הברית למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, אמר היום (שלישי) כי "השמדנו כמעט את כל יכולות העשרת האורניום של איראן" והודיע כי הוא אולי יגיע לישראל בשבוע הבא.

"בוא נראה אם האיראנים רוצים לדבר", הוסיף וויטקוף. מוקדם יותר היום אמר שר ההגנה האמריקני, פיט הגסת׳ כי "טראמפ לעולם לא יאפשר לאיראן להשיג פצצה".

במסיבת עיתונאים שקיים אמש, אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על המלחמה באיראן כי הוא "לא חושב שהמבצע יסתיים השבוע, אך בקרוב מאוד - אנחנו קרובים לסיום".

"ביחד עם הישראלים אנחנו מחסלים את האויב במפגן מרהיב של יכולות צבאיות. חיל הים שלהם בקרקעית. המנהיגים שלהם נעלמו, או שסופרים את הימים עד שייעלמו. ניצחנו כבר בהמון מובנים - אבל לא מספיק", אמר טראמפ. "אמרו לי תוודא שאתה מנצח - אנחנו מוודאים את זה. אנחנו מתקדמים כדי להשיג ניצחון מכריע להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד", אמר טראמפ.

במשמרות המהפכה הגיבו להצהרותיו של טראמפ: "הוא התחיל את המלחמה בכך ששיקר לעם האמריקני, אך כעת התגובות שלנו הותירו אותו במצב של בלבול וחוסר אונים. כוחותיה המזוינים של איראן ממתינים לצי הצי האמריקני במצר הורמוז, ולנושאת המטוסים ג'רלד פורד. סיום המלחמה נמצא בידיה של איראן".