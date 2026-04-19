בעוד "משט החירות" לעזה - המזוהה עם הפעילה גרטה טונברג - עושה את דרכו מברצלונה לכיוון עזה, הארגון מוצא את עצמו בלב שערורייה פנימית, כך דווח הלילה (בין שבת לראשון) בניו יורק פוסט. אחד ממנהיגי המשט הואשם ב"התנהגות מינית בלתי הולמת" מול שלוש מתנדבות לפחות במהלך ההפלגה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

ההאשמות צפו לראשונה בפוסט שפרסמה הקבוצה הפלסטינית Heart of Falastin. על פי הטענות, מנהיג בכיר המכהן בוועדת ההיגוי של המשט ניצל את מעמדו כדי לקיים יחסים עם מספר פעילות שהיו תחת מרותו.

"לא מדובר במקרה בודד, אלא בשלושה מקרים שונים," נכתב בפוסט. "לפעול בצורה כזו על הספינה, בזמן הפלגה ליעד שבו מתרחשים אירועים קשים כל כך, מול מתנדבים הנתונים למרותך - זוהי הפרה אתית בוטה וניצול של פערי כוח".

קבוצת פעילים ברזילאית זיהתה את המנהיג המדובר כפעיל תיאגו אבילה. המידע נחשף על ידי ארגון המעקב Honest Reporting ופורסם ב-New York Post.

אבילה עזב את אשתו ובתו בת השנתיים בברזיל כדי להצטרף למשימה. זוהי הפלגתו הרביעית מאז חודש יוני האחרון. אבילה מכחיש את הטענות. בהודעת וואטסאפ ששלח ל-New York Post מחופי ספרד, כתב: "ההאשמות הללו כמובן אינן נכונות".