ברוב מוחץ: האו"ם אישר את המסלול להקמת מדינה פלסטינית

מומלצים -

העצרת הכללית של האו״ם התכנסה היום (שישי) ואישרה ברוב של 142 מדינות בעד, 10 נגד ו-12 נמנעות את ההצהרה שיזמו צרפת וערב הסעודית הקוראת לתמיכה בפתרון שתי המדינות.

ההצעה, ביוזמת צרפת וערב הסעודית, אושרה במסגרת ועידת ניו יורק שנערכה בחודש יולי, ומציגה מסמך פעולה שנועד, לטענת יוזמיה, להתוות מסלול "בלתי הפיך" להקמת מדינה פלסטינית.

שגריר ישראל לאו״ם, דני דנון, נאם בעצרת והגיב בחריפות להחלטה: "מדובר בהצעה חלולה שמתעלמת לחלוטין מן המציאות - לא בדיפלומטיה. זוהי הצהרה חד צדדית שמאמצת את השקרים של אויבינו ומעניקה גיבוי לחמאס. הצעה זו אינה מקרבת את השלום, אלא מאריכה את המלחמה. כשחמאס הוא זה שמריע להחלטות האלה, ברור שמדובר בפרס לטרור ולא בצעד לשלום".

ממשרד החוץ נמסר בתגובה: ״ישראל דוחה בשאט נפש את החלטת העצרת הכללית של האו״ם הערב.

שוב הוכח עד כמה העצרת הכללית היא קרקס פוליטי מנותק מהמציאות: בעשרות סעיפי ההחלטה וההצהרה אליה היא מתייחסת, אין ולו איזכור אחד לכך שחמאס הוא ארגון טרור״.

״אין התייחסות לעובדה הפשוטה שחמאס הוא האחראי היחידי לכך שהמלחמה נמשכת, בסרובו להחזיר את החטופים ולהתפרק מנשקו. ההחלטה לא מקדמת פתרון של שלום - נהפוך הוא, היא מעודדת את חמאס להמשיך את המלחמה. ישראל מודה לכל המדינות שלא נתנו את ידן למצעד האיוולת ולהחלטה המבישה הזו בעצרת הכללית״, נמסר.