העיתונאית האוסטרלית הבכירה ארין מולן הגיעה היום (שלישי) להפגין סולידריות עם הקהילה היהודית על רקע האירועים האחרונים ובריאיון מיוחד לשליחת i24NEWS בסידני יולי סלומון תקפה בחריפות את ההתנהלות בארצה, תוך אזהרה נוקבת, "זו חרפה. הם מתחילים עם היהודים ואז מגיעים לכולנו".

בצל הפיגוע בסידני בו נרצחו 15 בני אדם לפני יומיים, העיתונאית ואשת התקשורת האוסטרלית התייצבה כאמור להביע תמיכה פומבית ובלתי מסויגת בקהילה היהודית באוסטרליה, תוך שהיא מותחת ביקורת קשה על אוזלת היד של הרשויות בארצה.

בריאיון נרגש, הצהירה מולן כי היא חשה בושה עמוקה מהתנהלותה של אוסטרליה. "המדינה שלי אכזבה את העם היהודי וזו חרפה", אמרה מולן, והדגישה את הקשר האישי העמוק שלה לקהילה, "אני כאן כדי להראות את אהבתי. הקהילה הזו היא כמו משפחה שנייה עבורי, עמדתי לצידם מהיום הראשון ואעמוד לצידם כל חיי. הלב שלי שבור".

מולן הזהירה כי השנאה והאלימות המופנות, כעת, כלפי יהודים לא ייעצרו שם, וכי מדובר בסכנה קיומית לערכי העולם החופשי כולו. "כולם נמצאים תחת איום", הסבירה. "לאנשים האלה לא אכפת את מי הם הורגים. הם מתחילים עם היהודים ואז הם באים בשביל כולנו. זה נוגע לילדה הקטנה שלי ולכל אוסטרלי שמאמין בשלום ובחירות".

כשנשאלה על תחושותיה לעמוד לצד הקהילה היהודית דווקא לאחר המקרה האחרון, הודתה מולן כי קיים חשש, אך הוא בטל בשישים לעומת חשיבות המעמד. "אני מרגישה גאה, אסירת תודה ובעלת זכות", אמרה. "כן, אני מפחדת, אבל זה משני. זה לא משנה. העמידה לצד היהודים חשובה יותר". התבטאותה של מולן מצטרפת לקולות נוספים באוסטרליה הקוראים לפעולה נחרצת יותר להגנה על הקהילה היהודית ולמאבק באנטישמיות הגואה.