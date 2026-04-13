המצור הימי על איראן יצא היום (שני) לדרך באופן רשמי: כוחות פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) החלו ביישום מצור מוחלט על כל התנועה הימית הנכנסת והיוצאת מנמלי איראן, החל מהשעה 17:00 שעון ישראל. המהלך, שהוכרז בהתאם להנחיית הנשיא דונלד טראמפ, נועד לחנוק את עורקי הסחר והאנרגיה של המשטר בטהרן ולמנוע כל יכולת שינוע של סחורות או אמצעי לחימה דרך הים, כחלק מהגברת הלחץ הצבאי לקראת הכרעה במערכה.

בפוסט דרמטי שפרסם ברשת החברתית "Truth Social" עם תחילת המצור, הכריז טראמפ על השמדה כמעט מוחלטת של הכוח הימי האיראני. "חיל הים של איראן מונח על קרקעית הים, מושמד לחלוטין – 158 ספינות הוטבעו", כתב הנשיא. טראמפ הבהיר כי הכוחות האמריקניים לא ראו איום משמעותי ב"ספינות ההתקפה המהירה" הקטנות של המשטר ולכן לא פגעו בכולן עד כה, אך שיגר אזהרה חריפה לגבי המשך תנועתן במרחב המצור.

טראמפ הדגיש כי כל סירה איראנית שתנסה להתקרב לכוחות המצור או להפר אותו, "תחוסל מיד". הוא השווה את דרך הפעולה הצפויה לשיטות שבהן משתמשת ארה"ב נגד סוחרי סמים בלב ים: "זה יהיה מהיר ואכזרי", הצהיר טראמפ, תוך שהוא מציין בגאווה כי ארה"ב מצליחה לעצור כיום 98.2% מהסמים הנכנסים דרך האוקיינוסים. המסר לטהרן ברור: כל ניסיון לאתגר את הדומיננטיות האמריקנית בנתיבי המים ייענה בעוצמת אש קטלנית וחסרת פשרות.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

תחילת המצור הימי מהווה עליית מדרגה משמעותית במלחמה, שכן היא מנתקת את איראן מהשווקים הגלובליים ומנטרלת את היכולת האחרונה של המשטר לייצר הכנסות מייצוא נפט. בעוד סנטקום פורסת את כוחותיה במפרץ הפרסי ובמצר הורמוז כדי לאכוף את ההוראה, הקהילה הבינלאומית עוקבת בדאגה אחר התגובה האיראנית האפשרית. הלחץ הכלכלי הכבד, בשילוב עם השמדת הצי הסדיר, מעמידים את ההנהגה בטהרן בפני שוקת שבורה, כאשר אופציות הפעולה שלה במרחב הימי מצטמצמות לכדי אפס.