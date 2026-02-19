בתקשורת האמריקנית דווח הלילה (חמישי) כי גורמים בכירים במועצה לביטחון לאומי אמרו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כי הצבא "יהיה מוכן לתקיפות אפשריות על איראן כבר בסוף השבוע הזה". עם זאת, דווח כי לוח הזמנים לפעולה כלשהי צפוי להתארך מעבר לשבת או ראשון. גורם המעורה בפרטים אמר לרשת CNN: "טראמפ משקיע זמן רב במחשבות על הנושא".

שני גורמי ביטחון ישראלים אמרו ל"ניו יורק טיימס" כי "נערכות הכנות משמעותיות לאפשרות של תקיפה משותפת עם ארצות הברית", למרות שטרם התקבלה החלטה האם לבצע תקיפה כזו. הם אמרו שהתכנון הוא "להנחית מכה קשה במשך מספר ימים במטרה לאלץ את איראן לוויתורים בשולחן המשא ומתן".

כמו כן, ברשת CBS נטען כי במהלך שלושת הימים הקרובים, הפנטגון יעביר חלק מאנשיו במזרח התיכון אל מחוץ לאזור, בעיקר לאירופה או חזרה לארצות הברית, וזאת לקראת פעולה אפשרית או תגובות נגד מצד איראן. גורם אחר בממשל טראמפ מסר ל"טלגרף" הבריטי: "יש סיכוי של 90% למלחמה בין ארצות הברית לאיראן בשבועות הקרובים".

אחד המקורות ששוחח עם ה-CBS, הבהיר כי מדובר בנוהג סטנדרטי של הפנטגון להזיז כוחות לקראת פעילות צבאית אפשרית, ואין בכך בהכרח סימן לכך שמתקפה על איראן קרובה. בין המטרות שבארצות הברית סימנו באיראן: טילים לטווח קצר ובינוני, מחסני אחסון טילים, אתרים גרעיניים ומטרות צבאיות אחרות, כמו מפקדת משמרות המהפכה האסלאמיים של איראן.

עוד דווח ב"ניו יורק טיימס", כי למרות עמדתו של טראמפ בחודש שעבר בעד תקיפה, הפנטגון מסר כי הוא לא היה במצב טוב לגבות את הכוחות. 30,000 עד 40,000 החיילים האמריקנים הפזורים ברחבי המזרח התיכון, כולל בשמונה בסיסים קבועים, סבלו ממחסור בכלים להגנה אווירית מפני תגובה איראנית.

אך במהלך החודש האחרון, צבא ארצות הברית העביר את מערכות ההגנה האווירית הדרושות - כולל מערכות הגנה מפני טילי פטריוט ומערכות הגנה מפני אזורי גובה רב (THAAD). שתי המערכות יכולות ליירט טילים בליסטיים איראניים. ההתעצמות כוללת גם עשרות מטוסי קרב נוספים מדגם F-35, F-22 ו-F-16 שהגיעו מארצות הברית לאירופה ומשם למזרח התיכון.

בנוסף, נושאת המטוסים השנייה, ג'רלד פורד, ושלוש המשחתות המלוות שלה עשויות להיות בים התיכון עד סוף השבוע או בתחילת השבוע הבא. סביר להניח שפורד תוצב בתחילה ליד חופי ישראל כדי להגן על תל אביב וערים אחרות.

גורם צבאי אמר ביום רביעי כי לנושאות המטוסים יש מערכות הגנה משלהן, כולל משחתות נלוות שיכולות להפיל טילים המכוונים אליהן. לדבריו, קשה לפגוע בנושאת מטוסים עם טיל בליסטי אם הנושאת נעה במהירות.

בסוכנות הידיעות רויטרס דווח יועצי הביטחון הלאומי דנו בנושא איראן במהלך ישיבה בחדר המצב הלילה, כאשר כל הכוחות האמריקניים המעורבים בבניית הכוח הצבאי במזרח התיכון אמורים להגיע ליעדם עד אמצע מרץ.

FOX NEWS

במקביל, בארצות הברית דווח כי מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו יבקר בישראל בסוף השבוע הבא כדי להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ולדון עמו על איראן.

הדברים מגיעים ברקע המשא ומתן מול איראן שנמשך השבוע והתקיים בז'נבה, כאשר בכיר אמריקני טען כי בטהרן הסכימו לגבש הצעה בכתב שתתייחס לחששות של ארצות הברית שהועלו במהלך השיחות. עם זאת, הפערים עדיין גדולים.