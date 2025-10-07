"לא נשכח את הזוועות": מנהיגי העולם מציינים את 7 באוקטובר

מנהיגים ברחבי העולם ציינו היום (שלישי) את יום השנה לטבח 7 באוקטובר. ביניהם, נשיא צרפת עמנואל מקרון, ראש ממשלת בריטניה קיר סטרמר וקנצלר גרמניה פרידריך מרץ, התייחסו גם לאנטישמיות הגואה במדינותיהם.

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, כתב: "אנטישמיות בגרמניה היא דבר מביש - עכשיו ותמיד. בואו נעמוד לצד העם היהודי בארצנו - היום, במלאת שנתיים למתקפה האכזרית של חמאס על ישראל בשבעה באוקטובר, ובכל יום אחר".

נשיא צרפת, עמנואל מקרון: "אנחנו לא שוכחים. אנו חושבים באחווה על כל הקורבנות, כולל 51 מבני ארצנו. אנו חושבים על 48 בני הערובה שעדיין מוחזקים על ידי חמאס. אנו פועלים ללא לאות להשבתם. אני חוזר על קריאתה של צרפת: שחרור כל החטופים והפסקת אש חייבים להתרחש ללא דיחוי. אסור שתועבה כזו תחזור על עצמה. הבה נאחד את כל כוחותינו כדי להילחם באנטישמיות בכל מקום ולבנות שלום".

נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין: "לעולם לא נשכח את הזוועה של מתקפות חמאס ב-7 באוקטובר ואת הכאב שגרמו לקורבנות חפים מפשע, למשפחותיהם ולכל עם ישראל. שחרור מיידי של כל החטופים והפסקת אש נמצאים כעת בהישג יד. אסור לפספס הזדמנות זו. יש לנצל את הרגע הזה כדי לסלול את הדרך לשלום בר-קיימא באזור, המבוסס על פתרון שתי המדינות".

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר: "הזמן אינו מפחית את הרשע שראינו באותו יום. ההתקפה הקשה ביותר על העם היהודי מאז השואה. העינויים והרצח האכזריים והדם הקר של יהודים בבתיהם. ולקיחת בני ערובה, כולל אזרחים בריטים, שחלקם נותרו בעזה עד היום.

אבל כאן בבריטניה, גם הקהילות היהודיות שלנו סבלו מאנטישמיות גוברת ברחובותינו, במדינתנו. ובשבוע שעבר, מתקפת טרור מחרידה ביום כיפור במנצ'סטר. זהו כתם על מי שאנחנו, ומדינתנו תמיד תעמוד איתנה ומאוחדת נגד אלה שרוצים נזק ושנאה לקהילות היהודיות.

העדיפות שלנו במזרח התיכון נותרה זהה - שחרור החטופים. הזרמת סיוע לעזה. והפסקת אש שיכולה להוביל לשלום בר-קיימא וצודק כצעד לקראת פתרון שתי מדינות. ישראל בטוחה ומאובטחת, לצד מדינה פלסטינית בת קיימא".

ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז: "היום מציינים שנתיים מאז הפיגועים הנוראיים שביצע חמאס. זהו יום שבו אנו חוזרים על גינוי נחרץ לטרור על כל צורותיו. לדרוש את שחרורם המיידי של החטופים הישראלים. ולקרוא לנתניהו לעצור את רצח העם של העם הפלסטיני ולפתוח מסדרון הומניטרי. דיאלוג ואיחוד שתי המדינות הם הפתרון היחיד האפשרי לסיום הסכסוך ולהשגת עתיד של שלום".

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי: "זוכר את האזרחית האוסטרלית גלית קברון שנרצחה באותו יום. זוכרים את החטופים החיים והמתים. מגנה את חמאס ואומר שהממשלה האוסטרלית עומדת לצד יהודים ברחבי העולם, ונגד אנטישמיות. עלינו לשבור את מעגל האלימות, הפסקת אש בעזה, סיוע, פיתרון שתי מדינות".

מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש: "זוועת אותו יום אפל תיחרט לנצח בזיכרוננו של כולנו. שנתיים לאחר מכן, בני ערובה נותרו שבויים בעזה בתנאים מחפירים. נפגשתי עם משפחות חטופים וניצולים, שחלקו את כאבם הבלתי נסבל.

אמרתי זאת שוב ושוב, ואני חוזר על כך היום בדחיפות רבה עוד יותר: שחררו את החטופים, ללא תנאי ובאופן מיידי. שימו קץ לסבל עבור כולם. זהו אסון הומניטרי בקנה מידה שקשה להבין. שימו קץ למעשי האיבה בעזה, בישראל ובאזור עכשיו. הפסיקו לגרום לאזרחים לשלם בחייהם ובעתידם. לאחר שנתיים של טראומה, עלינו לבחור בתקווה. עכשיו".