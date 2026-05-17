כריש ענק באורך 4 מטרים תקף למוות דייג באוסטרליה

דייג חובב בן 38 נהרג אתמול (שבת), לאחר שכריש ענק תקף אותו בזמן שעסק בדיג בצלילה חופשית באזור שונית הורסשו, מצפון-מערב לאי התיירותי הפופולרי רוטנסט הסמוך לעיר פרת' שבאוסטרליה.

האירוע הקשה מעורר דאגה עמוקה בקרב רוחצים, גולשים ותיירים הפוקדים את חופי אוסטרליה המערבית, כאשר הרשויות במדינה הוציאו אזהרה דחופה לציבור לגלות "ערנות יתרה" ומנהלות סריקות נרחבות באזור התקרית.

הקורבן, סטיבן "מאטאס" מאטאבוני, אב לשתי בנות קטנות ודייג מנוסה, צלל במרחק של כ-20 מטרים בלבד מסירת הדיג שלו וכקילומטר אחד מהחוף כאשר נפגע באופן קשה ביותר ברגליו. חבריו שהיו עמו על הסירה הפגינו תושייה יוצאת דופן, זינקו למים ומשו אותו אל הסיפון תחת סכנה ממשית.

במהלך השיט המהיר לעבר מזח מפרץ ג'ורדי שעל האי, ביצעו החברים פעולות החייאה אינטנסיביות בתוך הסירה בניסיון להציל את חייו. מסוק הצלה של שירותי החירום הוקפץ לזירה, אך פרמדיקים ושוטרים שהמתינו על הרציף נאלצו לקבוע את מותו של הגבר במקום עקב חומרת הפציעות.

משרד התעשיות הראשוניות והפיתוח האזורי של אוסטרליה המערבית מסר כי התקבל דיווח רשמי על כך שהתוקף הוא כריש מסוג עמלץ לבן (כריש לבן) באורך של כארבעה מטרים. במקביל, מצילים באזור דיווחו כי כריש לבן ענק באורך של כחמישה מטרים נצפה במרחק של כ-80 מטרים בלבד מהחוף בסמוך לזמן התקיפה, והמידע הועלה למערכת המפות הממשלתית העוקבת אחר תנועת כרישים בזמן אמת.

מדובר במקרה המוות הראשון מתקיפת כריש במחוז מאז מרץ אשתקד, אז נטרף גולש באזור חוף מבודד.

עם זאת, ברמה הלאומית מדובר כבר באירוע הקטלני השני באוסטרליה מתחילת שנת 2026, לאחר שבינואר האחרון מת מפצעיו ניקו אנטיץ', נער בן 12, שקפץ למים בנמל סידני וננעל בלסתותיו של כריש שורי. באותו חודש נרשמו ארבע תקיפות כרישים שונות לאורך חופי ניו סאות' ויילס בתוך יומיים בלבד, דבר שהוביל אז לסגירה זמנית של עשרות חופים במדינה.

האי רוטנסט, שבו התרחשה הטרגדיה הנוכחית, נחשב ליעד תיירותי מוביל המושך אליו המוני מבקרים בזכות חופי החול הלבן, אתרי הגלישה והחיות הייחודיות החיות בו. מקרה המוות הקודם מתקיפת כריש באי זה תועד בשנת 2011, אז נהרג צוללן בן 32.

מדענים באוסטרליה מעריכים בשנים האחרונות כי העלייה בצפיפות הרוחצים באוקיינוס, לצד התחממות המים המשפיעה על מסלולי הנודדות של דגי הטרף, תורמות למגמת העלייה במפגשים הקטלניים בין בני אדם לכרישים. על פי הנתונים הרשמיים שנאספו באוסטרליה מאז תחילת התיעוד בשנת 1791, התרחשו במדינה כמעט 1,300 תקיפות כרישים מדווחות, כאשר למעלה מ-260 מתוכן הסתיימו במוות. החקירה הרשמית של נסיבות האירוע נמשכת, ודוח מפורט יועבר לחוקר מקרי המוות המחוזי.