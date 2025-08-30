החות'ים הודיעו: רה"מ וכמה שרים חוסלו; ארה"ב נגד אבו מאזן | חדשות השבת

מומלצים -

סיכום חדשות השבת: מחלקת המדינה האמריקנית אישרה היום (שבת) כי ארצות הברית לא תאשר לפקידים ודיפלומטים פלסטינים להשתתף בעצרת הכללית של האו"ם, שתתקיים בחודש הבא בניו יורק. החות'ים אישרו כי ראש הממשלה בארגון אחמד ר'אלב א-רהווי ומספר שרים נוספים חוסלו בתקיפה הישראלית בצנעא ביום חמישי. שבעה לוחמי צה"ל נפצעו בפיצוץ מטען בצפון רצועת עזה.

ברקע המהלך של צרפת: רוביו חוסם את אשרות הפלסטינים לאו"ם

מחלקת המדינה האמריקנית אישרה את הדיווחים כי ארצות הברית לא תאשר לפקידים ודיפלומטים פלסטינים להשתתף בעצרת הכללית של האו"ם, שתתקיים בחודש הבא בניו יורק. בתגובה, הפלסטינים מוחים - ומבקשים לפנות למזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש ואף לפתוח בהליכים משפטיים.

החות'ים הודיעו רשמית: ראש הממשלה ומספר שרים חוסלו בתקיפה הישראלית

החות'ים אישרו כי ראש הממשלה בארגון אחמד ר'אלב א-רהווי ומספר שרים נוספים חוסלו בתקיפה הישראלית בצנעא ביום חמישי. מספר שרים נוספים נפצעו בינוני וקשה. "הממשלה תמשיך למלא את תפקידה", הדגישו.

שבעה לוחמי צה"ל נפצעו בפיצוץ מטען בצפון רצועת עזה

לוחם צה"ל נפצע באורח בינוני ושישה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מעליית נמ"ר על מטען בקרב בצפון הרצועה

חשד לניסיון חיסול בת"א: 4 בני אדם נפצעו בפיצוץ רכב ביפו

ארבעה בני אדם נפצעו בפיצוץ רכב ביפו - אחד מהנפגעים, צעיר בן 24, נפצע באורח קשה. מאורח יותר נודע כי תושב יפו נעצר בחשד למעורבות בפיצוץ.

לפי עדי ראייה, במקום היו שלושה חשודים: שניים מהם הצליחו להימלט, והשלישי נעצר על אופנוע - ככל הנראה לאחר שלא התניע.

בית המשפט בארה"ב פסל את רוב המכסים שהטיל טראמפ

בית המשפט הפדרלי לערעורים פסק כי לרוב המכסים שהטיל הנשיא דונלד טראמפ אין תוקף חוקי - וקבע כי "חרג מסמכותו".

זמן קצר לאחר פרסום ההחלטה כתב טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social: "כל המכסים עדיין בתוקף! בית המשפט העוין אמר שצריך להסיר אותם, אבל הוא יודע שארה"ב תנצח". לדבריו, "אם המכסים ייעלמו, זה יהיה אסון מוחלט למדינה".

"טראמפ מת": השמועה הוויראלית שהסעירה את הרשת - וההסבר הפשוט

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפך לאחרונה לטרנד ברשת עם שמועות מזויפות על מותו. פוסטים עם הביטוי "טראמפ מת" השתלטו על פלטפורמת "X" ועוררו תגובות מגולשים שביקשו לאמת את הפרטים ולגלות מדוע.

הביטוי הפך לטרנד ימים לאחר שסגנו של טראמפ, ג'יי די ואנס, נשאל בריאיון לרשת "USA Today" שנערך ב-27 באוגוסט אם הוא מוכן לקחת על עצמו את תפקיד הנשיא, אם תתרחש "טרגדיה נוראית". בעוד שוואנס הדגיש שטראמפ בן ה-79 בכושר ובעל אנרגיה, הוא הוסיף כי "לא ניתן לשלול אירועים בלתי צפויים".

