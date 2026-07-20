שר החוץ הצרפתי: איראן עצרה שניים מעובדי השגרירות שלנו בטהרן

שר החוץ הצרפתי, ז'אן-נואל בארו, הודיע היום (שני) כי שני עובדים בשגרירות צרפת באיראן "חוו מעשה הפחדה חמור ביותר מצד שירותי הביטחון האיראניים, תוך הפרה בוטה של חסינותם הדיפלומטית". בארו כתב כי "לאחר שנעצרו ללא סיבה, הוחזקו במשך מספר שעות, נחקרו, ובאחד המקרים אף הותקפו פיזית, הם יכלו סוף סוף לחזור לשגרירות. כעת הם נמצאים שם בבטחה, בעודם ממתינים לחזרתם לצרפת בשעות הקרובות".

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"התקפה זו מזעזעת עוד יותר בהתחשב בכך ששני אנשי הצוות הללו מעורבים בתוכניות שלנו התומכות בחברה האזרחית, ובמיוחד באמנים ומדענים איראנים", כתב שר החוץ הצרפתי, "שיבחתי אותם על אומץ ליבם בביצוע משימתם, אשר מציבה את צרפת בחזית התמיכה בעם האיראני, תמיכה שלא נוותר עליה".

"הודעתי לשר החוץ האיראני כי התקפה חמורה ובלתי מקובלת זו על שלמותם של סוכנינו אינה יכולה להישאר ללא עונש", כתב.