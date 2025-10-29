התפתחות מדאיגה באיראן: סין מסייעת בשיקום תוכנית הטילים

ברקע הדיווחים כי סין מסייעת לאיראן בשיקום תוכנית הטילים הבליסטיים שלה, גורמים ישראליים העבירו מסרים לבייג'ינג בתקופה האחרונה כי בבקשה כי לא יעבירו לטהרן את משלוחי החומר הכימי שמסייע בייצור הדלק המוצק - כך דיווחנו הערב (רביעי) במהדורה המרכזית עם מיכל רבינוביץ'.

כאמור, רשת CNN דיווחה מפי מקורות מודיעין אירופאיים, כי מספר משלוחים של נתרן מוג פרכלורט, החומר העיקרי בייצור דלק מוצק, המניע את הטילים הבליסטיים, הגיעו מסין לנמל האיראני "בנדר עבאס". המקורות, אמרו כי המשלוחים שהחלו להגיע היום, מכילים כ-2,000 טון מחומר זה. הרכישות נחשבות כחלק ממאמץ לשיקום מלאי הטילים המדולל שנפגע במהלך מבצע "עם כלביא".

בתוך כך, ראש סוכנות הגרעין של האו"ם אמר ל-AP כי איראן אינה נראית מעשירה אורניום באופן פעיל, אך הסוכנות זיהתה לאחרונה תנועה מחודשת באתרי גרעין במדינה. "החומר הגרעיני המועשר ל-60% עדיין נמצא", אמר מנכ"ל סבא"א. בריאיון במאה האו"ם בניו יורק הוא אמר כי "אנחנו צריכים לשוב לשם ולאשר שהחומר נמצא שם, ואינו מועבר לשימוש אחר".