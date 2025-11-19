תייר ישראלי הציל את בנו ונעלם בים של קופנגן בתאילנד

מאמצי חיפוש נרחבים מתקיימים בשעה זאת בים של קופנגן בתאילנד אחרי תייר ישראלי, אב לארבעה ילדים, שנסחף לים בחוף צ'אלוקלם (Chaloklum) שבצפון האי.

על פי התקשורת המקומית, בצהריים טיילה המשפחה הישראלית על חוף צ'אלוקלם שבצפון קופנגן. לפתע, בנו נסחף בעוצמה על ידי גל חזק וזרם מסוכן. הישראלי קפץ מיד למים וחילץ אותו, כשהוא מוביל אותו בחזרה אל החוף אך בעת שניסה לשוב בעצמו - נסחף פעם נוספת בגלים גבוהים ובזרמים מסוכנים.

אחרי שאשת הישראלי הזעיקה את כחות ההצלה, החלו במשטרת התיירות של קופנגן את פעולות החיפוש כאשר רחפנים סורקים את האזור מהאוויר, וסיורים מתקיימים לאורך רצועת החוף. נכון לעכשיו, למרות המאמצים הבלתי פוסקים, עדיין לא נמצא התייר הישראלי שנעלם.