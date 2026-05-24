פעיל השלום המרוקאי-אמריקני מוסטפא אזרגאני סיפר כי הסתה ותעמולה קיצונית בכלי תקשורת ערביים מסיתה ילדים וגורמת להם, לדבריו, לרצות להפוך למחבלים. בריאיון שפורסם היום (ראשון) בפודקאסט "East to West" של המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, תיאר אזרגאני בגילוי לב כיצד חשיפה ממושכת לערוץ "אל-ג'זירה" במהלך האינתיפאדה השנייה, כשהיה כבן 13, גרמה לו לרצות להפוך למחבל מתאבד ולהקריב את חייו כדי להילחם בישראל.

לדבריו, שידורי התעמולה הציגו את המחבלים כגיבורים המגינים על כבוד האסלאם והעולם הערבי. הוא ציין כי הערוץ החדיר את המסר שלאחר שישראל תסיים עם הפלסטינים, היא תפלוש למדינות ערביות נוספות.

אזרגאני סיפר כי ניתוח לב פתוח שהציל את חייה של ילדה מוסלמית ענייה בכפר נידח בהרי מרוקו ניפץ לחלוטין את תמונת העולם הקיצונית שספג. הוא גילה כי הרופא שהציל את הילדה, ואף דאג להטסתה ושהותה בישראל למשך חצי שנה לצורך הטיפול הרפואי, הוא רופא יהודי-מרוקאי.

המפגש עם האם המוסלמית, שסיפרה בהתרגשות על היחס החם והמכבד שקיבלה מהצוותים הרפואיים בישראל, שחלקן אף עטו חיג'אב בעצמן, יצר אצלו הלם תודעתי עמוק שסתר את כל תכני המלחמה והשנאה עליהם גדל.

מסע חקירה עצמאי אל תוך ההיסטוריה היהודית והציונות הוביל את אזרגאני להבנה כי החברה הערבית מזינה את הדור הצעיר בשקרים מובנים. הוא החל ללמוד על תרומתם ההיסטורית של יהודי מרוקו לבניית התרבות, המוזיקה והחברה בממלכה, וגילה כי בניגוד לנרטיב המקובל המציג את הישראלים כקולוניאליסטים זרים, העם היהודי מתפלל לכיוון ירושלים מזה 3,000 שנים. השוואה שערך בין הדמוקרטיה הישראלית, שבה שופט מוסלמי מסוגל לשלוח נשיא מדינה לכלא, לבין הדיקטטורות הרצחניות של סדאם חוסיין, בשאר אל-אסד ומועמר קדאפי, הבהירה לו, לדבריו, כי האויב האמיתי אינו ישראל.

טבח 7 באוקטובר היווה את נקודת השבירה שגרמה לאזרגאני להפסיק לשתוק ולצאת למאבק הסברה גלוי, למרות המחיר האישי הכבד. הוא העיד כי בעקבות פעילותו הציבורית לקידום השלום ולחיזוק הסכמי אברהם איבד חברים קרובים ובני משפחה, אך הדגיש כי המחיר של השתקה מול רצח ברברי של מאות ישראלים וחורבן עזה בשם אידיאולוגיה קיצונית, גבוה בהרבה מחברות כזו או אחרת.

לדבריו, מערכת היחסים הרשמית בין מרוקו לישראל, שקיבלה משנה תוקף עם הכרת החוקה המרוקאית בשנת 2011 במרכיב היהודי כחלק בלתי נפרד מזהות המדינה, הוכחה כאיתנה ויציבה גם אל מול גלי ההסתה הנוכחיים של המפלגות האסלאמיסטיות הממומנות בידי קטר ואיראן.