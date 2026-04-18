טראמפ באולטימטום לאיראן: "אם לא תהיה עסקה עד רביעי – לצערי נחזור להפציץ"

הנשיא דונלד טראמפ הביע הלילה אופטימיות קלה לגבי סיכויי ההגעה להסכם עם איראן, בעוד הפסקת האש בת עשרת הימים מול לבנון נכנסת ליומה השני. בשיחה עם עיתונאים על סיפון ה"אייר פורס 1", ציין טראמפ כי קיבל "חדשות טובות מאוד" בנוגע למזרח התיכון וכי המשא ומתן מתנהל באופן אינטנסיבי לאורך סוף השבוע. הנשיא העריך כי הדברים מתקדמים לכיוון הנכון.

לצד הנימה החיובית, טראמפ הבהיר כי חלון ההזדמנויות להשגת הסכם סופי הוא קצר, וציין כי ייתכן שלא יאריך את הפסקת האש מעבר ליום רביעי הקרוב אם השיחות לא יבשילו לכדי חתימה. לטענתו, רבות מהסוגיות המורכבות כבר לובנו והוסכמו בין המשלחות, אך במידה והמאמץ הדיפלומטי ייכשל בסופו של דבר, ארה"ב תפעל להשיג את מטרותיה "בצורה אחרת, הרבה פחות ידידותית". לפי דיווח ב-CNN, סבב השיחות השני המתוכנן ליום שני הקרוב.

במוקד המגעים עומדת דרישתו החד-משמעית של טראמפ לפירוק מוחלט של יכולותיה הגרעיניות של איראן, נושא שאותו הגדיר כעיקרון ש"גובר על כל דבר אחר". הנשיא התייחס למלאי האורניום המועשר והבהיר כי במסגרת הסכם עתידי, החומר יועבר לידיים אמריקניות מיד לאחר החתימה. "אנחנו פשוט לוקחים את זה", אמר הנשיא, תוך שהוא מאותת כי מניעת נשק גרעיני מאיראן היא תנאי הליבה שבלעדיו לא תהיה עסקה, וכי הוא מצפה לראות תוצאות ממשיות כבר בימים הקרובים.