נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד יועד להיות מחליפו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי, כחלק מתוכנית ישראלית - כך דווח היום (רביעי) ב"ניו יורק טיימס", מפי מקורות אמריקנים. לפי העיתון, התוכנית הייתה בהתייעצות עם הנשיא לשעבר האנטי-ישראלי.

לפי העיתון, התוכנית הישראלית השתבשה במהרה לאחר שאחמדינג'אד נפצע כבר ביום הראשון למבצע "שאגת הארי", בתקיפה שהייתה אמורה לשחרר אותו ממעצר בית. לפי הדיווח, הוא שרד את התקיפה אך "התאכזב" מהתוכנית. מאז, לא נראה נשיא איראן לשעבר בפומבי ומקומו או מצבו לא ידועים.

עוד צוין כי המהלך היה חלק מתוכנית רב-שלבית, שפותחה על ידי ישראל במטרה להביא להפלת המשטר האיראני. גורמים אמריקניים אמרו ל"ניו יורק טיימס" כי כמה ממקורביו של הנשיא טראמפ ראו את התוכנית כ"בלתי סבירה", והיו סקפטיים לגביה - במיוחד לגבי החלפת חמינאי באחמדינג'אד.

למרות זאת, לאחר מכת הפתיחה של המבצע, בה חוסל כאמור חמינאי, דווח כי הנשיא האיראני לשעבר חוסל גם הוא.

כזכור, אחמדינג'אד כיהן כנשיאה השישי של איראן בין השנים 2005 ל-2013, ונחשב לאחת הדמויות הפרובוקטיביות והמעוררות מחלוקת בזירה הבינלאומית. בתקופת כהונתו החריף העימות בין טהרן למערב סביב תוכנית הגרעין, והוטלו על איראן סנקציות כבדות.

הוא זכור בעיקר בשל שורת התבטאויות חריפות נגד ישראל. בכינוס "עולם ללא ציונות" בשנת 2005 כינה את ישראל "גידול סרטני" שיש להסיר מהמפה, תקף מנהיגים ערביים שהכירו בישראל, ובמהלך כהונתו חזר והכחיש את השואה, אמירות שעוררו גינויים בינלאומיים חריפים.

לאחר שסיים את כהונתו כנשיא, המשיך אחמדינג'אד להיות דמות בולטת בפוליטיקה האיראנית, אם כי יחסיו עם מוקדי הכוח במשטר היו מורכבים ולעיתים מתוחים. חיסולו בביתו, לצד מאבטחיו, מהווה פגיעה ישירה נוספת בסמלי השלטון הוותיקים של איראן.