דיווח: מלכה לייפר תועדה מטרידה מינית אסירה בכלא

בדיילי מייל הבריטי דווח הבוקר (שני) כי מלכה לייפר, מנהלת בית הספר לשעבר במלבורן שנכלאה בגין אונס של שתיים מתלמידותיה, והוסגרה לאוסטרליה על ידי ישראל, תועדה לכאורה תוקפת מינית אסירה צעירה בכלא שבו היא מרצה את עונשה.

לייפר בת ה-58 ניהלה את בית הספר החרדי "עדת ישראל" במלבורן, ונמלטה לישראל בשנת 2008 לאחר שההאשמות נגדה הועלו לראשונה. לאחר הליך משפטי ארוך היא הוסגרה לאוסטרליה ולפני שנתיים נכלאה ל-15 שנים בגין אונס ותקיפה מגונה של האחיות ניקול מאייר, דאסי ארליך ואלי סאפר.

לייפר נשלחה לבידוד במתקן לאחר שלכאורה תקפה מינית אסירה צעירה יותר, כך לפי הדיווח. האירוע התרחש לעיני "מצלמות טלוויזיה במעגל סגור", סיפר גורם ששוחח עם התקשורת האוסטרלית. הוא עוד טען שהקורבן הייתה אישה אבוריג'ינית צעירה בשנות ה-20 לחייה.