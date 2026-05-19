ב"ניו יורק טיימס" דווח הלילה (שלישי) כי איראן נעזרה ברוסיה כדי ללמוד את דפוסי הטיסה של מטוסי הקרב האמריקניים, תיקנה עשרות אתרי טילים ואף כי הפכה ל"קשוחה ועמידה יותר" כנגד כל מתקפה או מצור מסוג כלשהו.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

על פי הדיווח, גורם בצבא ארצות הברית מזהיר כי הפלת מטוס ה-F-15E בחודש שעבר ואש הנ"מ מהקרקע שפגעה במטוס F-35 חשפו כי טקטיקות הטיסה האמריקניות הפכו ל"צפויות מדי", בדרכים שאיפשרו לאיראן להתגונן מפניהן בצורה יעילה יותר.

עוד התריע כי איראן ניצלה את הפסקת האש כדי לתקן עשרות אתרי טילים בליסטיים שהופצצו, להזיז משגרי טילים ניידים, ולמרות האבדות - להתאים את הטקטיקה שלה לכל חידוש של הלחימה.

אם לא די בכך, הגורם הצבאי בארה"ב הזהיר כי למרות ההפצצות האינטנסיביות, המלחמה הותירה אחריה "יריב קשוח ועמיד יותר". הגורם הוסיף כי האיראנים מיקמו מחדש רבים מכלי הנשק שנותרו ברשותם ואף השתרשה בהם האמונה כי הם יכולים להתנגד בהצלחה לארצות הברית, בין אם על ידי חסימה יעילה של מצר הורמוז, תקיפת תשתיות אנרגיה במדינות המפרץ השכנות או איום על כלי טיס אמריקניים.

גורמים רשמיים בצבא ארצות הברית אומרים כי המשטר האיראני הפגין כושר עמידות עצום ויכולת להסב נזק משמעותי לאזור ולכלכלה העולמית. כמו כן, נכון לעכשיו, מאגר הגרעין של איראן נותר ללא פגע.

i24NEWS

ועדיין, המערכה הצבאית פגעה באיראן קשות: בפנטגון מעריכים כי היא השמידה כ-13,000 מטרות, השמידה כמעט את כל חיל הים של המדינה וחיסלה מנהיגים צבאיים ומודיעיניים בכירים, בהם כמובן עלי חמינאי, ששלט ביד רמה במדינה במשך 37 שנים.