בכיר בצה"ל חושף: חיסול חמינאי הוביל ל"בעיות משמעת ולכאוס במשטר האיראני"

אף על פי שהמשטר האיראני עדיין נאחז בשלטון, בצה"ל אומרים כי יכולתה של איראן להוות איום ארוך טווח על ישראל והמזרח התיכון הרחב נחלשה באופן היסטורי - כך אמר היום (רביעי) בכיר בצה"ל לעיתון The Australian. בצה"ל מאמינים כי התקיפות משותפות של ישראל וארצות הברית השמידו 75% מכלל המטרות הצבאיות, כולל 85% ממערכות ההגנה האווירית של איראן ו-70% ממשגרי הטילים שלה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

"מדי יום אנו מודדים את הצלחתנו במספרים", אמר גורם בכיר בצה"ל במהלך תדרוך לעיתון The Australian. הגורם אמר כי עוצמת התקיפות על מטרות צבאיות, בשילוב עם מספר רב של חיסולים ממוקדים בדרג גבוה, הכולל את המנהיג העליון, הובילו לבעיות משמעת ולכאוס במשטר. הגורם ציין כי רק כ-15% ממערכות ההגנה האווירית של איראן עדיין מתפקדות, מה שלדבריו "מאפשר לנו לפעול כמעט בחופשיות בשמי איראן, במיוחד בטהרן".

לדבריו, יחידות חיל האוויר של משמרות המהפכה (IRGC) איבדו כמעט חמישית מכוח האדם שלהן. הגורם הוסיף כי ישראל זיהתה רמות גבוהות של בלבול בקרב בכירי המשטר בנוגע לשאלה מי נמצא בפיקוד, זאת לאחר סדרת תקיפות אוויריות בו-זמנית ביום הראשון לעימות, בהן נהרגו המנהיג העליון עלי חמינאי ובני משפחתו, לצד בכירי מודיעין וביטחון.

"הנחנו שהוא יהיה בבונקר תת-קרקעי, אך הוא היה מעל פני השטח עם משפחתו. במיקום אחר בטהראן התקיימה פגישה של כל שירותי המודיעין החשאיים, כל ראשי המחלקות ישבו יחד, וחיסלנו 99% מהם. פגישה שלישית כללה את ראשי מערכת הביטחון באיראן. זה היה נזק כבד מאוד עבורם", הוסיף.

דובר צה"ל

"עכשיו, מה יקרה אחר כך? מה העם האיראני יעשה? זה תלוי בהם. אין לנו מטרה כצבא לשנות או להסיר את המשטר הזה. מעולם לא כיוונו לכך", ציין, "גם אם המשטר יישאר אותו משטר, הוא ייחלש משמעותית ולא יוכל להוות איום קיומי ארוך טווח על ישראל".