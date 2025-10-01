טראמפ חתם על ערבות חריגה: "נראה כל תקיפה נגד קטאר כאיום על ארצות הברית"

בעקבות התקיפה הישראלית בקטאר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם כבר ביום שני - מועד הפגישה עם ראש הממשלה נתניהו בבית הלבן על צו נשיאותי חסר תקדים, כזה שמשדרג באופן דרמטי את מחויבות ארצות הברית לקטאר. "ארצות הברית תראה כל מתקפה חמושה על שטחה, ריבונותה או תשתיות קריטיות של מדינת קטאר כסכנה לשלום ולביטחון של ארצות הברית", נכתב.

בהמשך צויין: "במקרה של מתקפה כזו, ארצות הברית תנקוט בכל האמצעים החוקיים והמתאימים - כולל דיפלומטיים, כלכליים ובמידת הצורך צבאיים - כדי להגן על האינטרסים של ארצות הברית ושל קטאר ולשקם את השלום". צו זה דומה לערבות של מדינות נאט״ו האחת כלפי השנייה לפי סעיף 5 - אם מדינה מותקפת - כולן מגנות עליה. יצוין כי הערבות הביטחונית הזו, מעולם לא ניתנה מארה"ב למדינה ערבית אחרת.