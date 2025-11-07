בשליחות משמרות המהפכה: קצין איראני תכנן להתנקש בשגרירת ישראל במקסיקו

גורם במשמרות המהפכה האסלאמית של איראן תכנן להתנקש בחייה של שגרירת ישראל במקסיקו, כך נודע היום (שישי) ל-i24NEWS. הדברים אושרו על ידי גורם אמריקני ואומתו גם על ידי משרד החוץ של ישראל.

חסן עיזאדי, קצין בכוח קודס של משמרות המהפכה, עבד בעבר בשגרירות האיראנית בוונצואלה ושימש כיועץ. "כוח קודס" הוא האחראי על פעילות איראן מחוץ לגבולותיה ותומך בשלוחות הטרור שלה ברחבי המזרח התיכון והעולם.

עיזאדי, המשתמש בשם הבדוי מסעוד רהנמה, עסק בפעילות ממוקדת נגד בכירים אמריקנים וישראלים, ובתקופתו בוונצואלה שמר על קשר עם ארגון הטרור חיזבאללה.

על פי גורם אמריקני, המזימה להתנקש בשגרירת ישראל במקסיקו סיטי, עינת קרנץ נייגר, הוחלה בסוף שנת 2024 והייתה פעילה במהלך המחצית הראשונה של השנה הנוכחית.

"התוכנית סוכלה ואינה מהווה איום נוכחי. זהו רק האחרון בשורה ארוכה של ניסיונות חיסול מצד איראן נגד דיפלומטים, עיתונאים, מתנגדים וכל מי שחולק עליה - דבר שצריך להדאיג מאוד כל מדינה שבה יש נוכחות איראנית", הוסיף הגורם.

עיזאדי סייר רבות ברחבי אמריקה הלטינית, שם הוא מפעיל רשת של מודיעים, כך נודע ל־i24NEWS. בזמן שהותו בקראקס בשנת 2021, עיזאדי וקולונל חוסיין קיאני־מורדי יצרו קשר עם מתנגדי משטר מארגון הכוחות המזוינים המהפכניים של קולומביה (FARC), במטרה לתאם מתקפות ברחבי אמריקה הלטינית נגד בכירים אמריקנים וישראלים.

בפוסט שפורסם באינסטגרם של שגרירות איראן בקראקס ב-24 במאי 2024, נראה עיזאדי לוחץ יד למנהיג ונצואלה ניקולאס מדורו, כחלק מסדרת תמונות מטקס לזכר נשיא איראן לשעבר, אבראהים ראיסי.

עיזאדי פעל בשיתוף פעולה עם מג’יד דסתג’אני פרחאני ומוחמד מהדי חנפור ארדסטאני - שניהם קציני מודיעין איראניים. ל-i24NEWS נודע כי השניים ניסו לגייס אזרחים אמריקנים לצורך מזימות נגד גורמים בממשל האמריקני.

ממשרד החוץ נמסר: "אנחנו מודים לגופי הביטחון ואכיפת החוק במקסיקו על סיכול רשת הטרור שהונחתה על ידי איראן וניסתה לפגוע בשגרירת ישראל במקסיקו".

עוד נמסר כי "הביטחון והמודיעין של ישראל ימשיכו לפעול ללא לאות, בשיתוף פעולה מלא עם גופי ביטחון ומודיעין ברחבי העולם, כדי לסכל את איומי הטרור של איראן ושלוחותיה נגד מטרות ישראליות ויהודיות ברחבי העולם".