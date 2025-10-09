בעולם מגיבים להסכם: "טראמפ עושה שלום הפרס שלו מלמעלה"

הסכם היסטורי: בכל ברחבי העולם בירכו הלילה (חמישי) על העסקה שנחתמה בהובלת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לסיום המלחמה ולהפסקת אש ברצועת עזה - ובעיקר להשבת החטופים. בין היתר, נשיא ארגנטינה מיילי הודיע כי בעקבות ההסכם הוא ימליץ על טראמפ לפרס נובל לשלום.

שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי: "גאה מאוד לשרת את ארצות הברית ואת הנשיא דונלד טראמפ שהוא באמת עושה שלום! רבים הם אלה שאוהבים שלום ואף צועדים למענו. מעטים הם אלה שיוצרים אותו בפועל. ‏טראמפ הוא יוצר שלום. תשכחו מפרס נובל - הפרס שלו מגיע מלמעלה!".

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש אמר: "‏אני מברך על ההכרזה על הסכם להבטחת הפסקת אש ושחרור חטופים בעזה, בהתבסס על ההצעה שהוצגה על ידי ⁦‪הנשיא טראמפ. אני משבח את המאמצים הדיפלומטיים של ארצות הברית, קטאר, מצרים וטורקיה בתיווך פריצת הדרך הנחוצה נואשות זו. ‏אני מפציר בכל הנוגעים בדבר לציית במלואם לתנאי ההסכם. יש לשחרר את כל בני הערובה בצורה מכובדת. יש להבטיח הפסקת אש קבועה. יש להפסיק את הלחימה אחת ולתמיד. יש להבטיח כניסה מיידית ובלתי מופרעת של אספקה ​​הומניטרית וחומרים מסחריים חיוניים לעזה. יש לסיים את הסבל".

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר: "זהו רגע של הקלה עמוקה שתורגש בכל רחבי העולם, אך במיוחד עבור החטופים, משפחותיהם ועבור האזרחים אוכלוסיית עזה. יש ליישם את ההסכם במלואו, ללא דיחוי, וללוות אותו בהסרה מיידית של כל ההגבלות על סיוע הומניטרי מציל חיים לעזה. אנו קוראים לכל הצדדים לעמוד בהתחייבויות שלקחו על עצמן, לסיים את המלחמה ולבנות את היסודות לסיום צודק ומתמשך של הסכסוך".

נשיא ארגנטינה חבייר מיליי: "‬⁩ברכות לנשיא טראמפ על הגעה להסכם שלום היסטורי בין ישראל לחמאס, אשר היום, יום אחרי יום השנה השני לפיגוע הטרגי ב-7 באוקטובר, חתם על שלב ראשון של תוכנית הנסיגה מעזה ועל שחרור החטופים שעדיין נמצאים בשבי. ‏אני רוצה לנצל הזדמנות זו להודיע ​​כי אחתום על מועמדותו של דונלד ג'יי טראמפ לפרס נובל לשלום, כהוקרה על תרומתו יוצאת הדופן לשלום הבינלאומי. ‏כל מנהיג אחר עם הישגים כאלה היה מקבל את זה מזמן".

ראש ממשלת קנדה קרני: "ברכות לנשיא טראמפ על מנהיגותו החיונית ותודה לקטאר, מצרים וטורקיה על עבודתן הבלתי נלאית לתמיכה במשא ומתן. אני חש הקלה מכך שההחטופים יתאחדו בקרוב עם משפחותיהם".

ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני: "ההסכם שהושג במצרים ליישום השלב הראשון של תוכנית השלום של הנשיא טראמפ‬⁩ הוא חדשות יוצאות דופן הסוללות את הדרך להפסקת אש בעזה, לשחרור כל החטופים ולנסיגת הכוחות הישראליים בהתאם לקווים מוסכמים. ‏אני רוצה להודות לנשיא טראמפ על מאמציו הבלתי פוסקים לסיום הסכסוך בעזה ולמתווכים - מצרים, קטאר וטורקיה - על מאמציהם, שהוכחו כמכריעים לתוצאה המוצלחת".

ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי: "מברך על הודעתו של הנשיא טראמפ כי ישראל וחמאס חתמו על השלב הראשון של התוכנית להביא שלום לעזה. לאחר יותר משנתיים של סכסוך, החזיקו חטופים ואובדן הרסני של חיי אזרחים, זהו צעד נחוץ מאוד לקראת שלום".

נשיא לטביה אדגארס רינקביצ'ס: "אני מברך על ההסכם על השלב הראשון של תוכנית השלום של הנשיא טראמפ. אני משבח את מנהיגות ארצות הברית ואת המאמצים הדיפלומטיים של קטאר, מצרים וטורקיה. יש לבוא בעקבות שחרור מיידי של חטופים ישראלים, הפסקת אש וסיוע הומניטרי בעזה".

שרת החוץ הקנדית אניטה אנד: "קנדה מברכת על הסכמת ישראל וחמאס ליישם את השלב הראשון של תוכנית השלום שהוצגה על ידי הנשיא טראמפ, ובהנחיית קטאר, מצרים וטורקיה. משמעות הדבר היא שלאחר שנתיים ארוכות, בני הערובה יתאחדו סוף סוף עם משפחותיהם - וכי כוחות ישראל ייסוגו אל מאחורי הקווים המוסכמים. יש לספק סיוע הומניטרי מיידי ובלתי מופרע לאנשים הרבים הזקוקים לכך ברחבי עזה".

קנדה תתמוך בכל המאמצים להפוך צעד חיובי זה לשלום מתמשך עבור הישראלים והפלסטינים.

שטפן זייברט, שגריר גרמניה בישראל: "תודה לעושי השלום! זה יפהפה להתעורר למחשבה על סוף הסיוט: אני לא יכול לחכות לשחרור בני הערובה ולסיום המלחמה. אני כל כך מלא אנרגיה לפעול למען גרמניה למען שלום, שיקום וריפוי".

שר החוץ ההולנדי דיוויד ואן-וויל: "הסכמה על השלב הראשון של הסכם שלום בין ישראל לחמאס היא צעד משמעותי ביותר. מי ייתן וזו תהיה נקודת מפנה היסטורית לשלום וליציבות במזרח התיכון, ותשים קץ לשנתיים של סבל בלתי נתפס".