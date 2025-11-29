הרשות הממלכתית של רוסיה לפיקוח על תקשורת איימה אתמול (שישי) שתחסום את אפליקציית "וואטסאפ" במדינה לחלוטין - אם זו לא תעמוד בחוק הרוסי, כך דווח בסוכנויות הידיעות "רויטרס".

כבר בחודש אוגוסט החלה רוסיה להגביל שיחות מסוימות בוואטסאפ ובטלגרם, בטענה שהפלטפורמות שבבעלות זרה מסרבות לחלוק מידע עם רשויות אכיפת החוק במקרי הונאה וטרור. אתמול, רשות הפיקוח האשימה שוב את וואטסאפ של "מטא" באי-עמידה בדרישות הרוסיות.

"אם שירות המסרים ימשיך שלא לעמוד בדרישות החקיקה הרוסית, הוא ייחסם לחלוטין", ציטטה סוכנות הידיעות "אינטרפקס". בתוך כך, ב"וואטסאפ" האשימו את מוסקבה בניסיון לחסום מיליוני רוסים מגישה לתקשורת מאובטחת.

ב"רויטרס" עוד דווח כי הרשויות הרוסיות מקדמות אפליקציה מתחרה בגיבוי המדינה בשם MAX, אשר מבקרים טוענים שעלולה לשמש למעקב אחר משתמשים. כלי תקשורת ממלכתיים ברוסיה דחו האשמות אלו כשקריות.