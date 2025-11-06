השליח האמריקני ויטקוף יכריז: קזחסטן תצטרף להסכמי אברהם

השליח האמריקני סטיב ויטקוף אמר כי ארצות הברית תודיע הערב (חמישי) על הצטרפות של קזחסטן להסכמי אברהם, כאשר כבר למדינה יחסים עם ישראל. בתוך כך, הנשיא דונלד טראמפ צפוי להיפגש עם נציגים מקזחסטן ומאזרבייג'ן

בתוך כך, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן צפוי לבקר החודש, לראשונה מזה שבע שנים, בארצות הברית. מומחים שצוטטו בעיתון "ניו יורק טיימס", אמרו כי תהליך של כינון יחסים בין ישראל למדינתו ייקח שנים - ולא חודשים.

לפני כשבוע, אמר הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק אופיר אקוניס, במהלך פגישה עם ראשי ערים ומועצות אזורית, כי "בחודשים הקרובים צפויות הודעות חיוביות ממדינות באזורנו - וגם מכאלו מרחוקות יותר, שיצטרכו להסכמי אברהם", הוסיף כי מדובר ב"הזדמנות כלכלית אדירה למדינת ישראל כולה".