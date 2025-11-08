הבית הלבן במתקפה על ה-BBC: "פייק ניוז ב-100 אחוז"

דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, פתחה במתקפה על תאגיד השידור הבריטי (BBC) בכך שערך באופן סלקטיבי נאום שנשא נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, והאשימה את הערוץ ב"חוסר כנות מכוון, חדשות מזויפות במאה אחוז".

לוויט, אמרה בריאיון ל"טלגרף" כי משלמי המסים הבריטיים "נאלצים לשלם את החשבון עבור מכונת תעמולה שמאלנית". כאמור, האשמות אלו מגיעים לאחר שהעיתון חשף כי סרט תיעודי של התוכנית "פנורמה", השייכת ל-BBC, חיבר חלקים שונים מנאום של טראמפ - וגרם לכך להיראות כאילו אמר לתומכים ללכת לקיפטול ו"להילחם בקיצוניות" ביום המהומות ב-2021.

"בכל פעם שאני נוסעת לבריטניה עם הנשיא טראמפ ונאלצת לצפות ב-BBC בחדרי המלון שלנו, זה הורס לי את היום", אמרה. זו לא המתקפה הראשונה של דוברת הבית הלבן, שביוני האחרון האשימה את תאגיד השידור בהטיה בסיקור שלו בעזה, ובנתינת אמון רב מדי בדבריו של חמאס.