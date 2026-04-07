טראמפ: מסכים להפסקת אש של שבועיים, מצר הורמוז ייפתח מיידית

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (רביעי) כי הסכים להצעה להפסקת אש בת שבועיים עם איראן. בהודעתו ברשת החברתית TruthSocial ציין כי מצר הורמוז ייפתח מיידית.

ברשת החברתית "TruthSocial" אמר הנשיא טראמפ כי "כבר עמדנו וחרגנו מכל היעדים הצבאיים במבצע באיראן, התקדמנו מאוד בהסכם סופי שלום סופי עם איראן ובמזרח התיכון". גורם בכיר בבית הלבן מסר לרשת CNN האמריקנית כי ישראל הסכימה להצטרף להפסקת האש הזמנית.

ב"ניו יורק טיימס" דווח כי ההצעה האיראנית, עליה אמר טראמפ כי היא תדון בשבועיים הקרובים, כוללת הסרה של כל הסנקציות שהוטלו על איראן על ידי כל ממשל האמריקני מאז ממשל בוש.

המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מסרה כי "ארצות הברית נאלצה לקבל את הצעת 10 הנקודות שלנו, הכוללת: התחייבות בסיסית לאי-תוקפנות, המשך שליטה איראנית על מצר הורמוז, קבלת העשרת אורניום, הסרת כל הסנקציות הראשוניות והמשניות, ביטול כל החלטות מועצת הביטחון של האו"ם ומועצת הנגידים, פיצויים לאיראן, נסיגת כוחות קרב אמריקאים מהאזור והפסקת המלחמה בכל החזיתות, כולל נגד ההתנגדות האסלאמית בלבנון".

שר החוץ עראקצ'י אמר כי "למשך תקופה של שבועיים, מעבר בטוח במצר הורמוז יתאפשר בתיאום עם כוחותיה המזוינים של איראן, ותוך התחשבות במגבלות טכניות". הפסקת האש צפויה להתחיל עם פתיחת המצר לתנועת כלי שיט.

בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי השיחות בין איראן לארצות הברית יחלו ביום שישי הקרוב, ויתקיימו באסלאמבאד בירת פקיסטן. "ייתכן כי השיחות יוארכו אם הצדדים יסכימו לכך", צוין.