עזה בכותרות: כך סיקרו בעולם את החלטת הקבינט

מומלצים -

החלטת הקבינט הביטחוני בישראל על התכנית לכבוש את עזה, ובעיקר את העיר עזה, זוכה לסיקור משמעותי ברחבי העולם.

סוכנות הידיעות AP דיווחה כי מדובר בהסלמה נוספת במלחמה המתמשכת בין ישראל לחמאס, תוך הדגשה של ההרס הכבד ברצועה והחשש מהחרפת המשבר ההומניטרי.

"סקיי ניוז" הציגה את ההחלטה כתמיכה של הקבינט בתכנית חמש-שלבית לסיום המלחמה, והזכירה את ההיערכות הצבאית הנרחבת.

רשת CNN הציגה סקירה מקיפה, וציינה כי ההחלטה מעוררת מחאות פנימיות בישראל לצד ביקורת קשה בינלאומית. בכותרותיה השתמשו בניסוחים כמו "הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את החלטת נתניהו לכישו עזה" ו-"צה"ל מתכונן לכיבוש עזה". העיתון הביע דאגה לשלום האזרחים והחשש לפגיעה בחטופים הישראלים.

סוכנות רויטרס דיווחה על תרחישים שונים שנבחנו בישיבת הקבינט, כולל פינוי מאסיבי של תושבים והשתלטות מדורגת על אזורים ברצועה, תוך דגש כי ההחלטה הסופית טרם התקבלה ומחכה לאישור הקבינט המלא.

רשת NBC דיווחה כי צילומי לווין מראים כי צה"ל מקיים כבר ריכוזי כוחות גדולים ליד גבול הרצועה.