דיווח: טראמפ יאפשר לפוטין וזלנסקי להיפגש - ללא תיווך

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, מתכוון לאפשר לרוסיה ולאוקראינה לנסות ולארגן פגישה ישירה בין מנהיגיהן - ולו בשלב זה מבלי למלא תפקיד ישיר בתיווך, כך אמרו היום (חמישי) גורמים בממשל המעורים בנושא ל"The guardian". הם עוד הדגישו כי מדובר בצעד אחורה שנוקט טראמפ מהמעורבות הישירה במגעים לסיום המלחמה באוקראינה.

רק לאחר פגישה ראשונית בין נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, לבין נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, טראמפ ישקול פסגה משולשת בהשתתפותו, מסרו הגורמים. עם זאת, עדיין לא ברור אם אכן תתקיים הפגישה בין שני המנהיגים, ובשלב זה טראמפ אינו מתכוון להיות מעורב בניסיון להביא לכך.

בתוך כך, טראמפ כתב היום ברשת החברתית שלו כי ״קשה מאוד, אם לא בלתי אפשרי, לנצח במלחמה בלי לתקוף מדינה פולשת. זה כמו קבוצה נהדרת בספורט שיש לה הגנה פנטסטית, אבל לא מורשית לשחק התקפי. אין סיכוי לנצח! זה ככה עם אוקראינה ורוסיה. ג'ו ביידן הנוכל וחסר הכישורים בעליל לא היה נותן לאוקראינה להילחם בחזרה, רק להגן. איך זה עבד? בלי קשר, זו מלחמה שלעולם לא הייתה מתרחשת אם הייתי נשיא - אפס סיכוי. זמנים מעניינים לפנינו!״.

ביום שני האחרון הגיע זלנסקי לבית הלבן, לפגישה עם טראמפ במסגרת הפסגה בוושינגטון. הנשיא האמריקני, כשלצידו הנשיא האוקראיני, אמר כי "אירופה היא קו ההגנה הראשון, אבל נהיה מעורבים בביטחון". טראמפ התייחס גם לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, וציין: "מקווה שנגיע לשלום. אם הכול יעבוד כמו שצריך, תהיה לנו פגישה משולשת. אני מאמין שפוטין רוצה לסיים את המלחמה הארוכה". זלנסקי השיב: "צריך לעצור את המלחמה. אני מוכן לפגישה משולשת".

לפני כן, בסוף השבוע האחרון טראמפ ופוטין נועדו באלסקה במשך שלוש שעות, פרק הזמן הארוך ביותר שבו השניים נפגשו. בתום הפסגה, שעסקה בסיום מלחמת רוסיה-אוקראינה, מסרו הצהרה לתקשורת. שני המנהיגים הסכימו שהושגה התקדמות, אך עדיין ללא הסכם.

טראמפ הכריז כי "אין הסכם עד שיש הסכם, השגנו התקדמות נהדרת, הסכמנו על רוב הדברים, נותרו כמה סוגיות לא גדולות לפתור". פוטין מצדו אמר שהוא מצפה מנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ומאירופה "לא לטרפד את המגעים".

פוטין שעלה למסור הצהרה לפני הנשיא המארח טראמפ, אמר עוד כי "השיחות היו קונסטרוקטיביות", והודה לטראמפ על ההזמנה להגיע לאלסקה. בנוסף טען כי הוא רוצה באמת ובתמים להביא לסיום המלחמה, אך שב והדגיש שכדי לעשות זאת יש לפתור את "שורשי הסכסוך", הנוגעים לדרישה שאוקראינה לא תצטרף בעתיד לנאט"ו, בו רואה רוסיה איום אסטרטגי. כמו כן, דרש שיוטלו על קייב הגבלות שיבטיחו בפועל את הימצאותה תחת מעגל ההשפעה הרוסי. "אנחנו מצפים שקייב ובירות אירופה יראו זאת באופן קונסטרוקטיבי, לא יציבו אף מכשול ולא ינסו לשבש את ההתקדמות שהחלה באמצעות פרובוקציות ותככים מאחורי הקלעים".